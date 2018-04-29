Есть ли свет в конце армянского тоннеля? - ПО СЛЕДАМ СВЕРГНУТОГО САРГСЯНА

"Я ошибся", - смиренно изрек теперь уже бывший премьер-министр Армении Серж Саргсян, обращаясь к народу Армении в связи со своей отставкой 23 апреля.

Что ж, за 10 лет ущербного правления Саргсян действительно наломал немало дров, делая все, чтобы кучка "теневиков"-олигархов, могла хищнически грабить страну и народ, попутно разваливая промышленность и сельское хозяйство, здравоохранение и образование, под ставший уже давно привычным аккомпанемент пропагандистских "заклинаний" по поводу "армянского Карабаха" и пресловутого "геноцида".

Впрочем, целенаправленные действия против народа и страны называются иначе. Это самые настоящие преступления. Ошибалось же как раз экспертное сообщество, в большинстве своем убежденно прочившее Саргсяну долгую политическую жизнь и после недавнего избрания премьером. Однако, многодневные протесты на улицах Еревана неожиданно возымели эффект - Саргсян самоудалился.

Примечательно, что вопреки привычному сценарию новомодных "цветных" революций западного образца, в Ереване не было ни сакральных жертв, невинно убиенных силовиками, ни насилия со стороны протестующих против официальных лиц и учреждений, ни даже непропорционального применения силы со стороны властей.

Планируется в первых числах мая провести досрочные выборы нового премьер-министра. Между тем, очевидно, что и политика, и экономика Республики Армения контролируются и управляются верхушкой так называемого "карабахского клана", который в качестве костяка правящей партии РПА и привел во власть Саргсяна 10 лет назад. Впрочем, понятно, что последний уже не в фаворе. Саргсян сложил с себя не только полномочия премьера, но и готовится покинуть пост главы РПА. По-видимому, руководство партии власти приняло такое решение в связи с предстоящим переходом внутриполитической борьбы от уличных протестов в парламентский формат. С его отставкой положение "партии власти", по крайней мере, в парламенте несколько изменилось.

Корабль республиканцев, давший течь, поспешил покинуть "верный" партнер по коалиции АРФ "Дашнакцютюн", лишив их тем самым 7 голосов, совсем не лишних в парламентской борьбе. Неявный союзник, блок "Царукян" (31 депутат) весьма вероятно также умерит былую лояльность властям. При всем при том, у РПА остается 58 мандатов. Тогда как у главы оппозиционного блока "Елк", лидера партии "Гражданское единство" и протестного движения Никола Пашиняна их всего 9. Тем не менее, большинство голосов в парламенте у РПА, как говорится, в кармане, а этого достаточно для того, чтобы посадив нового человека на пост премьера, предположительно прежнего главу правительства Карена Карапетяна, оставить клептократическую систему в целости и сохранности. Таким образом, одиозный "карабахский клан" пытается убить двух зайцев - и протесты остановить, и остаться при всех своих очевидных бенефициях. Новая Конституция предполагает именно такую процедуру. Собственно, "основной закон" и был изменен с расчетом на то, что премьера выберет именно парламентское большинство, то есть РПА.

Тем не менее, оппозиция с этим категорически не согласна. Лидер протестующих Никол Пашинян заявил, что он и его сторонники намерены активно бойкотировать досрочные выборы с тем, чтобы не дать им состояться. По словам Пашиняна, рано или поздно РПА будет вынуждена пойти на его условия, так как победил народ и результаты его победы должны быть зафиксированы должным образом.

Тревожные события в Армении многие пытаются истолковать как фактор геополитической игры между Россией и Западом. Примечательно, что Москва, прежде явно выражавшая поддержку запредельно лояльному Сержу Саргсяну, сегодня предпочитает не вмешиваться ни словом, ни делом. Однако, в ходе телефонного разговора с исполняющим обязанности премьер-министра Кареном Карапетяном президент Владимир Путин подчеркнул, что урегулирование кризисной ситуации в Армении должно происходить исключительно в правовом поле, в рамках действующей конституции и на основе результатов легитимных парламентских выборов, проведенных в апреле 2017 года. Об этом сообщает kremlin.ru.

Тем не менее Никол Пашинян поспешил объявить, что целью протестов не является перемена внешнеполитического курса страны. "Хочу четко констатировать, что у движения нет никакого геополитического контекста. Это движение ни против России, ни против Соединенных Штатов, Евросоюза, Ирана или какой-либо другой страны. Это движение против коррупции, неэффективного управления, это чисто армянское внутриполитическое движение", - сказал Пашинян.

Прогнозировать дальнейшее развитие событий сегодня преждевременно. Почему Саргсян ушел так легко, не задействовав силовиков, чтобы вновь запугать и усмирить "протестантов? Непонятно. Все мы помним, что в 2008 году серия массовых акций протеста в Ереване, по итогам президентских выборов была безжалостно пресечена органами охраны правопорядка ценой гибели 9-ти человек и многочисленных ранений среди граждан и полиции. Тогда международная общественность практически смолчала. Серж Саргсян был признан легитимным президентом. В этот раз однако власти РА решили обойтись без эскалации насилия. Злые языки утверждают, что Саргсян ушел тихо, чтобы "карабахская семья" не была окончательно скомпрометирована массовым кровопролитием.

10 лет назад "легкое кровопролитие" быстро отрезвило армянский социум, заставило покорно замолчать. Во что это выльется на этот раз, мы сможем узнать очень скоро.

Р.Рахибоглу