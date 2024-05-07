Женщина работала в пустом офисе и обнаружила у двери пугающую записку

Пользовательница Reddit с ником morgtron рассказала, что работала в офисе одна и обнаружила у двери записку с пугающим содержанием. Публикация женщины вызвала бурные обсуждения в сети: комментаторы пытались определить, что означает послание, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Работала одна в пустом офисе, когда мне подсунули это под дверь", - написала авторша поста. К публикации она прикрепила фотографию записки с вопросом: "Хочешь слепить снеговика?", под которым был нарисован снеговик.

Женщина добавила, что после этого заперла дверь и еще несколько часов работала в офисе. В какой-то момент она услышала за дверью шаги. Когда рассказчица закончила работать и вышла из кабинета, то не увидела никого в офисе. Она призналась, что теперь боится возвращаться на работу.

Одна из пользовательниц предположила, что автор записки просто пошутил. Другой комментатор решил, что рассказчице могли таким образом предложить попробовать наркотики. По мнению еще одного участника обсуждения, тот, кто оставил записку, хотел заняться с женщиной сексом.

"Позвоните своему начальнику и скажите, что будете работать из дома. Это вопрос безопасности", - посоветовал один из комментаторов.

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