Женщина рылась в мусоре и сделала жуткую находку

В штате Техас, США, женщина рылась в мусоре и наткнулась на секс-кукол. Об этом сообщает Need To Know, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. 34-летняя Тиффани Батлер уже восемь лет занимается так называемым дампстер-дайвингом - поиском в мусорных баках различных предметов, которые впоследствии можно продать или оставить себе.