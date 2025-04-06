Индиец переделал кровать в автомобиль и прославился в соцсетях

Мужчина из Индии переделал кровать в автомобиль и прославился в соцсетях, пишет NDTV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Житель Западной Бенгалии Наваб Шейх удивил интернет, превратив обычную кровать в полноценное транспортное средство. Его творение, оснащенное четырьмя колесами, двигателем, тормозами и даже боковыми зеркалами, стало вирусным после того, как видео с его поездкой по дорогам Муршидабада появилось в соцсетях.

Пользователи соцсетей отреагировали по-разному на творение умельца. Кто-то восхитился инженерными навыками мужчины, однако нашлись и те, кто задался вопросом о законности передвижения на таком транспорте.

Как выяснилось, полиция тоже заинтересовалась изобретением. Несмотря на восхищение публики, Шейха остановили, а его "спальный автомобиль" разобрали из-за созданной пробки на трассе.

По словам Наваба, на реализацию этой идеи ушло больше года и около $2400.