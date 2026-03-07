https://news.day.az/popularblog/1820684.html Красивый образ от Айнишан Гулиевой - ВИДЕО Азербайджанский блогер Айнишан Гулиева поделилась с подписчиками новым красивым луком. Как передает Day.Az, девушка опубликовала видео на своей странице в Instagram. На видео она в бежевом утонченном платье, образ дополняют солнечные очки и черные каблуки.
