Похожи ли азербайджанский и венгерский языки?

Азербайджанский трэвел-блогер Пири Мустафа показал, похожи ли азербайджанский и венгерский языки.

Как передает Day.Az, соответствующей публикацией он поделился у себя на странице в Инстаграм.