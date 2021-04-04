Тимати назвал свой настоящий рост

Рэп-исполнитель Тимати назвал свой рост. Это произошло в рамках шоу "Холостяк" на ТНТ, передает Day.Az со ссылкой на NEWS.ru.

Тимати является героем нового сезона шоу. За его благосклонность борются 15 девушек модельной внешности и соответствующего роста.

При знакомстве с очередной претенденткой на своё сердце Тимати удивился росту девушки - 180 сантиметров. Он сразу предложил ей помериться с ним в этом показателе.

Я всегда считал, что мой рост - 175 сантиметров. Давай померимся, - сказал рэпер.

Девушка поинтересовалась, не комплексует ли Тимати, когда с ним рядом девушка, чей рост превышает его собственный. Однако исполнитель ответил, что ему "просто интересно".

В конце шоу Тимати должен определиться, кто из девушек ему нравится больше всего, и подарить ей кольцо.