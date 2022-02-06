Умерла индийская певица Лата Мангешкар
Умерла известная индийская певица Лата Мангешкар.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, одна из самых известных закадровых певиц индийского кинематографа, композитор, актриса Лата Мангешкар умерла утром в воскресенье в возрасте 92 лет. По информации телеканала NDTV, она находилась в отделении интенсивной терапии в клинике мегаполиса Мумбаи, куда была доставлена в минувший вторник с ковидом.
Мангешкар считается легендой и одним из символов так называемого Золотого века Болливуда - 1950-1970 годов. В стране ее называли "Соловей Индии" и "Королева мелодии", певица исполнила песни для множества фильмов на более 30 индийских языках, но в основном на хинди, маратхи и бенгали. Она лауреат многочисленных кинематографических наград и премий. В 2001 году Мангешкар была награждена высшей невоенной наградой Индии "Бхарат ратна".
Голос Латы Мангешкар звучал в таких кинолентах как "Бродяга" (Awaara, 1951), "Господин 420" (Shree 420, 1955), "Бобби" (Bobby, 1973), "Месть и закон" (Sholay, 1975), "Ганг, твои воды замутились" (Ram Teri Ganga Maili, 1985) и многих других. Лата Мангешкар озвучила женские вокальные партии и в совместных советско-индийских фильмах "Хождение за три моря" (1958), "Приключения Али Бабы и 40 разбойников" (1979).
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