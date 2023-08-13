Звезда «Джеймса Бонда» Джуди Денч заявила, что не собирается уходить из кино из-за слепоты

Американская актриса Джуди Денч, обладательница премии "Оскар", уже свыше десяти лет сражается с возрастной дегенерацией желтого пятна (ВМД). В 2012 году ей был поставлен диагноз. Недавно она рассказала, что ее зрение стало настолько плохим, что она больше не может видеть на съемочной площадке, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Джуди Денч, несмотря на свое состояние, не намерена уходить с экранов после многолетней карьеры. 88-летняя актриса открыто выступает за то, чтобы пожилые актрисы продолжали работать.

Артистка говорит, что предана своему искусству. Она не позволит ВМД остановить ее. В недавнем интервью журналу The Mirror Notebook она рассказала о своей борьбе и заявила, что не собирается прекращать работу в ближайшее время.

Джуди Денч активно участвует в различных мероприятиях, таких как выставка RHS Chelsea Flower Show в Лондоне, а также получила звание почетного доктора Винчестерского университета в Великобритании.

Денч рассказала, что ее мать также страдала от этого заболевания. Сама актриса лечилась от двух разных типов ВМД. Она сделала инъекции, которые, как она надеется, остановят прогрессирование болезни.

Из-за своего состояния Джуди Денч испытывает трудности с чтением сценариев фильмов и обычно нуждается в помощи друзей, дочери Финти и агента. Она признала, что больше не может самостоятельно читать сценарии из-за проблем со зрением, и кто-то читает их ей, как будто рассказывает историю.

Потеря зрения в целом вызывает у нее огорчение, особенно когда она не может увидеть человека, с которым обедает в ресторане.

Несмотря на все трудности, Джуди Денч не планирует уходить на пенсию из-за ухудшения зрения. Она отметила, что все еще может видеть, особенно при помощи яркого освещения и очков.