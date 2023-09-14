Актриса из "Гарри Поттера" сокрушается о совершенных в молодости ошибках

Актриса Мириам Маргулис, снимавшаяся в фильмах о Гарри Поттере, в интервью подкасту How to Fail призналась, что любовь к сладкому довела ее до болезни спины.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом сообщает издание People.

По словам 82-летней актрисы, из-за пищевых привычек у нее началось ожирение. Последствием этого стала тяжелая болезнь - стеноз позвоночного канала (сужение внутреннего просвета позвоночного столба). "Я сократила себе жизнь из-за любви к ирису, паштету, чизкейкам, - пожаловалась она. - Вот ведь неудача. Что, кремовая булочка, шоколадка и лишняя ложка паштета дороже здоровья, дороже внешнего вида? Нет же, не дороже. Это все жадность и отсутствие дисциплины, все то, чего я стыжусь".

Маргулис призналась, что вскоре ей придется передвигаться на инвалидной коляске. "Я так и не справилась с избыточным весом, а следовало, - говорит она. - Я жирдяйка, я толстуха, а быть 82-летней и толстой - это жалкое зрелище".

Маргулис также отметила, что в молодости не задумывалась о внешности. "У меня были красивые глаза, отличные волосы, милая улыбка, и я думала, что этого на мой век хватит. Так что к черту платья и сумочки. Но дело-то было не в этом. Нужно было беречь тело, с которым я пришла в этот мир", - сокрушается актриса.

"Я бы хотела выглядеть получше, чтобы живот был плоский, спина сильной, ноги длинными. Но к черту. Вот такая я", - отметила актриса.