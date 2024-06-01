Уилл Смит с женой впервые после расставания появились на красной дорожке вместе

Актер Уилл Смит и его супруга актриса Джада Пинкетт-Смит впервые появились на красной дорожке вместе после объявленного расставания. Об этом сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ruc.

Пара пришла вместе на премьеру фильма "Плохие парни 4" в Лос-Анджелесе. Уилл Смит выбрал для этого выхода в свет черный костюм, толстую цепь в качестве аксессуара и шапочку-бини, а Джада Пинкетт-Смитт надела полупрозрачное платье с узорами в виде волн.

Родителей сопровождали общие дети - дочь Уиллоу Смит и сын Джейден Смит, а также сын Смита от предыдущего брака Трей.

В октябре 2023 года Смиты рассказали, что не живут вместе уже семь лет. В браке они состоят уже 26 лет.

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