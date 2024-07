На фоне новостей об изменах: Дэвид Бекхэм "всегда знал", что будет с Викторией

За несколько недель до первой встречи Дэвида и Виктории Бекхэмов футболист уже решил, что они "всегда" будут вместе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Focus, об этом пишет The Sun.

Пока звездная пара готовится праздновать 25-летие своего брака в четверг, 4 июля 2024 года, 49-летний Дэвид рассказал, что 50-летняя Виктория была его "идеей совершенства" еще до того, как он ее встретил, и что их долговременный брак был неизбежен.

Певица и спортсмен впервые встретились в 1997 году на благотворительном футбольном матче для игроков "Манчестер Юнайтед", когда Виктории было 22, а Дэвиду - 21 год. Два года спустя они поженились.

"Я всегда говорил, что как только я встречу Викторию, я всегда буду с ней", - говорит многодетный отец.

"За несколько месяцев до нашей встречи я был за границей со сборной Англии. Мы с Гари Невиллом были в гостиничном номере, и было показано видео Spice Girls. Я думаю, это было "Say You'll Be There". Я показал на экран и сказал ему: "Это девушка для меня, и я ее возьму"", - вспомнил Дэвид.

Виктория в то время была более известной.

За четверть века пара четыре раза стала родителями. У них родились сыновья Бруклин, Ромео, Круз и дочь Харпер. Старший наследник знаменитостей в апреле 2022 года женился на американской актрисе Николе Пельтц.

Это произошло на фоне новостей о вероятных изменах Дэвид Бекхэма. В новой книге Том Бауэр перечислил имена женщин, с которыми футболист якобы изменял Виктории: модель Эстер Каньядас, модель Селина Лори, владелица салона красоты Даниэль Хит, Ребекка Лус и даже Шарлиз Терон.

