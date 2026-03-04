Звезда «Великолепного века» о встрече с московскими фанатами: «Разные культуры»
Турецкий актер Бурак Озчивит рассказал kp.ru, как его встретили российские фанаты в Москве, передает Day.Az.
По словам Озчивита, в Москве его встретили с красивыми подарками.
"Я знаю, что здесь есть такая культура - на сцене обязательно преподносят цветы и шоколад. Я видел это в своих предыдущих визитах, вчера меня снова так встретили. Благодарю... У нас разные культуры, но находится в Москве и запускать отсюда международную премьеру спектакля для нас большая честь", - поделился артист.
Озчивит признался, что из российских сладостей ему нравятся конфеты "Мишка косолапый" и шоколад "Аленка".
Озчивит неоднократно прилетал в Москву. В феврале 2025 года он стал особым гостем на концерте "Музыка турецких сериалов" в Государственном Кремлевском дворце. Актер признавался, что хочет приехать в Россию как турист. Он заявлял, что мечтает погулять со своей семьей по Москве или Санкт-Петербургу "хотя бы несколько дней".
