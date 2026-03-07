Тимоти Шаламе осуждают в Сети за отношение к искусству. Все из-за неаккуратного высказывания об опере и балете.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk.

Во время дискуссии с Мэттью Макконахи на событии Variety и CNN Town Hall, посвященном сохранению кинотеатров, актер высказал свое мнение, которое не нашло позитивного отклика.

Разговор шел о том, как поддерживать интерес к разным видам искусства, и Шаламе поделился своими мыслями о популярности кино: "Я восхищаюсь людьми, и сам так делал, которые приходят на ток-шоу и говорят: "Мы должны сохранить кинотеатры, мы должны сохранить этот жанр". С другой стороны, я чувствую, что если люди захотят посмотреть что-то вроде "Барби", например, "Оппенгеймера", они пойдут и сделают все возможное, чтобы громко и с гордостью об этом заявить".

Затем актер добавил: "Я не хочу работать в балете, опере или в других сферах, где говорят: "Эй, поддерживайте это дело, даже если оно никому уже не интересно". Всяческое уважение всем, кто работает в балете и опере". Шаламе добавил: "Я только что потерял 14 центов в количестве зрителей. Я просто без всякой причины позволил себе колкости".

После Тимоти раскритиковали Лос‑Анджелесская и Метрополитен‑опера в Нью‑Йорке. Последняя опубликовала видео, на котором показала, как сложно работать в опере, и сопроводила пост подписью: "Это для тебя, Тимоти Шаламе".