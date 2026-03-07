Netflix завершил сотрудничество с брендом Меган Маркл

Стриминговый сервис Netflix прекратил сотрудничество с брендом As Ever, основанным Меган Маркл.

Как передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk, об этом сообщает издание Variety.

Платформа больше не будет участвовать в поддержке проекта. При этом представители компании подчеркнули, что положительно оценивают как саму продукцию бренда, так и деятельность его основательницы.

"Страсть Меган к тому, чтобы делать повседневные моменты прекрасными и простыми, вдохновила на создание бренда As ever, и мы рады, что сыграли свою роль в воплощении этой идеи в жизнь", - заявили в Netflix. В компании также отметили, что дальнейшее развитие проекта будет происходить без их участия.

Бренд As Ever был запущен около 11 месяцев назад. Он специализируется на продаже продуктов питания и товаров для дома. На старте проекта Netflix выступал инвестором бизнеса.

Под маркой Меган Маркл выпускались ароматические свечи стоимостью 64 доллара, мед, вино, книжные закладки, а также джем, чай и смеси для выпечки.