Кэти Перри проиграла суд Кэти Перри

Американская певица Кэти Перри (она же - Кэтрин Хадсон) проиграла суд австралийскому дизайнеру Кэти Перри. Об этом сообщает издание The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

11 марта Верховный суд Австралии постановил, что торговая марка дизайнера Кэти Перри не нарушает закон о товарных знаках и не вводит потребителей в заблуждение из-за сходства с именем американской поп-звезды.

Судебные разбирательства между женщинами проходят уже более пяти лет с "неоднозначными результатами": в 2023 году дизайнер Перри выиграла дело, но в 2024-м это решение было отменено апелляционным судом.

Согласно новому решению, репутация певицы Кэти Перри в Австралии была настолько прочно устоявшейся, что любой, увидевший бренд одежды Тейлор, не спутал бы эти два имени.

Представитель американской поп-звезды заявил, что та "никогда не стремилась закрыть бизнес Кэти Тейлор или запретить ей продавать одежду под своим брендом. При этом, несмотря на то, что Верховный суд разрешил сохранить товарный знак Тейлор в реестре, представитель певицы Кэти Перри сообщил, что некоторые вопросы, поднятые артисткой, были отправлены на повторное рассмотрение.