Уилл Смит возвращается в большое кино

Звезда "Людей в черном" и "Плохих парней" Уилл Смит сыграет главную роль в боевике "Супермакс" от режиссера Дэвида Гордона Грина, известного по успешным частям франшизы "Хэллоуин". Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Для Смита этот фильм станет первой оригинальной работой после скандального инцидента на церемонии "Оскар" в 2022 году, когда он ударил Криса Рока.

Сюжет разворачивается вокруг двух агентов ФБР, расследующих трагический инцидент, совершенный в самой охраняемой тюрьме мира. Deadline отмечает, что партнершу Смита по съемочной площадке еще предстоит утвердить.

Съемки планируют начать уже в середине августа. Премьера ожидается сразу на стриминге Prime Video, минуя кинотеатры.

В марте 2022 года во время церемонии вручения премии "Оскар" Уилл Смит ударил Рока по лицу за шутку об алопеции супруги Смита Джады. Спустя почти год Рок заявил, что ему больно до сих пор. Джада Пинкетт-Смит призналась, что знаменитый инцидент на "Оскаре", когда ее супруг Уилл Смит ударил комика Криса Рока, помог ненадолго спасти их брак.