Тома Харди выгнали из «Гангстерленда» Гая Ричи

Актер Том Харди не будет сниматься в третьем сезоне криминальной драмы "Гангстерленд" Гая Ричи из-за конфликта с продюсером. Об этом сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Накануне издание Puck сообщило, что Харди покинул проект. Причиной стал конфликт с исполнительным продюсером Джезом Баттеруортом, который угрожал уйти, если актер продолжит сниматься.

Кроме того отмечалось, что актер часто опаздывал на съемки, без согласования менял текст своих реплик и выражал недовольство тем, что сериал все больше сосредоточен на персонажах Хелен Миррен и Пирса Броснана.

"Гангстерленд" рассказывает о преступной семье Харриган, которую возглавляют Конрад (в исполнении Броснана) и его жена Мэйв (Миррен). Харди играет в шоу профессионального "решалу", который работает на семью Харриганов.

Variety отмечает, что съемки второго сезона закончили еще в марте 2025 года. Третий сезон официально пока не анонсирован.

Харди не впервые сталкивается с конфликтами на съемочной площадке. У него была серьезная ссора с актрисой Шарлиз Терон во время работы над фильмом "Безумный Макс: Дорога ярости".