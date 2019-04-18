Стоит посмотреть на Баку с высоты, и любой убедится, что древние бакинцы выбрали для города не очень удачное место. Отсутствие каких-либо естественных заграждений не позволяло им до строительства крепостных стен хоть как-то оборонять Баку. Вдобавок окружающие горы позволяли противнику незаметно подойти к городу и напасть совершенно неожиданно.

Ичери шехер построен на Бакинском холме. Но холмом его называют лишь историки, а так это небольшое возвышение, нижняя часть окружающих гор. Небольшая седловина между верхушкой холма и горами имеет очень маленький перепад высот и никакого оборонного значения иметь не могла, передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory

В Баку, расположенном на холмистой территории, достаточно мест с намного большим перепадом высот. В средневековье Бакинская крепость была одной из самых неприступных на всем Востоке. Однако неприступность достигалась за счет мощных минимум в два ряда крепостных стен и заполненного водой рва.

Кроме того, на окружающих город горах были построены наблюдательные башни и даже дополнительная крепость (о них ниже), вовремя сигнализировавшие о врагах и отвлекавших на себя значительную их часть. Но такую систему защиты мог позволить себе только довольно крупный город, а предполагать, что Баку сразу же возник как крупный по город, нет никаких оснований.

Строители небольших поселений (а именно таким и был тогда Баку) такие дорогостоящие системы обороны возводить были не в состоянии, поэтому старались выбрать место, в максимальной степени окруженное естественными препятствиями. Только отсутствие таких препятствий заставляло основывать поселения на равнине, но и тут старались максимально использовать природные особенности - овраги, речки, болота и т.п.

Теперь представим себя на месте основателей Баку. Где, исходя из всех вышеперечисленных условий, мы бы его основали?

В районе Баку нет ни рек, ни лесов, поэтому стоит исходить лишь из рельефа местности. А рельеф Баку и его окрестностей сам по себе является одним из главных достопримечательностей города. По форме он напоминает древний амфитеатр. Котловина ("арена" амфитеатра) слегка холмиста. Одним из холмов этой котловины и является Бакинский. Горы вокруг города являются частью Бакинского плато.

Как выяснили геоморфологи, это плато некогда образовалось на дне Каспия. Но затем слагающие его морские отложения слежались и образовали известняк, из которого построен почти весь Баку. На протяжении тысячелетий эта ровная поверхность постепенно поднималась и достигла современных высот. В процессе подъема она постепенно разрушалась и расчленялась.

Из описания рельефа Баку и окрестностей видно, что город не мог быть заложен на месте Ичери шехер, имея рядом довольно большое количество ровных возвышенных участков с естественными крутыми склонами, которые с небольшими затратами труда можно было приспособить для защиты поселения.

Чтобы выяснить, где именно был заложен первоначально Баку, определим, где находились наблюдательные башни с рисунка С.Гмелина 1769 г.

Там на окружающих Баку горах есть 3 башни. Средняя существовала еще сравнительно недавно (ее успел описать Е.А.Пахомов), располагалась на высокой скалистой горе с почти отвесным обрывом в сторону Ясамальской долины и крутым скатом в противоположную сторону близ Баладжар. Наблюдательные сторожевые башни, как показало исследование Баладжарской башни, в отличие от других абшеронских башен, построены без особого старания, кладка грубая и неровная, что вполне понятно, т.к. их строили лишь для лучшей передачи сигналов.

Но, вероятно, не все наблюдательные башни были такой облегченной конструкции, т.к. известно, что выше современной крепости находилась еще какая-то крепость, небольшая, но тоже хорошо укрепленная. О ней говорит в описании города Бакуви, отмечая две крепости в Баку: большую у моря, которую не смогли взять монголы, и еще одну, чья верхушка была разбита баллистами.

Историк Сара Ашурбейли предполагает, что первая - это Сабаиловская крепость, а вторая - Девичья башня.

Но вряд ли Сабаиловскую крепость или ханаку (монастырь и караван-сарай одновременно) можно было назвать большой крепостью, а о том, что Девичья башня не могла иметь оборонительного значения, говорят уже многие историки.

Но если текст Бакуви еще можно интерпретировать по-разному, то сведения Э.Челеби, побывавшего в Баку в 1647 г., все ставят на свои места:

"Бакинская крепость построена против московского короля на берегу Каспийского моря Дара-шахом. Это прекрасное квадратное укрепление на высоком холме. Цитадель имеет одни ворота - на запад, сделанные из нахчыванского железа. Окружность ее - 700 шагов (ок. 600 м). Она имеет 70 башен и 600 бойниц. Высота стен - 40 мекканских локтей (ок. 25 м). Т.к. она стоит на скале, рвов нет. Внутри до 70 старых домов... В ней есть соборная мечеть Хайдар-шаха без минарета. Не видно ни ханы (караван-сарая), ни чего-то подобного. Но большой рибат... на берегу моря имеет до 1000 домов, сады, виноградники, мечети, ханы, бани, базар. Это благоустроенный город. С трех сторон он защищен стенами и имеет трое ворот: на север - Гилянские, на юг - Дербентские, на запад - Портовые...".

Из отрывка видно, что современная Бакинская крепость называется у Челеби рибатом, т.е. городом. Об этом свидетельствуют и стены с трех сторон (как у Гмелина), и ворота на каждой стороне (правда, направления перепутаны, но все равно хорошо узнаются: северные Дербентские сейчас называются Шамахинскими, южные Гилянские - Сальянскими, восточные, а не западные, Портовые - отсутствуют, т.к. эта стена разобрана), и множество мечетей, домов и т.д. В то же время другая Бакинская крепость (по Челеби) стояла где-то на Бакинском плато, на скале, и была сравнительно небольшой, но сильно укрепленной.

То обстоятельство, что здесь не было ни караван-сараев, ни бань, лишь около 70 домов и мечеть, показывает, что это была чисто военная крепость. Ее развалины существовали еще в XIX в., и, как сообщает Борис Дорн, они были видны из города. Дорн дает и название крепости - Салхим.

Д.А. Ахундов, который первым обратил внимание на упоминание этой крепости, обнаружил изображение ее развалин на рисунках Дорна, - две башни и какие-то крепостные стены с открытыми воротами, а также еще на нескольких рисунках первой половины XIX в. Ахундов располагает эту крепость на месте Сальянских казарм. Однако возможно, что она находилась немного восточнее, выше цирка.

На рисунке Гмелина этой крепости соответствует башня северо-восточнее Ичери шехер. Башня же северо-западнее города, скорее всего, располагалась на горе Атешгях, наиболее высокой точке Атешгях-Шабандагского хребта - северо-западнее крепости изображены два ряда хребтов, башня находится на втором, более далеком от города. Можно предположить, что первоначальный Баку находился на месте наблюдательных башен или крепости Салхим.

Но все они находятся слишком далеко от моря. А Баку в первую очередь был известным морским портом. Всем необходимым условиям (ровная площадка на довольно большой высоте с крутыми склонами и близостью к морю) в пределах Баку отвечает лишь один участок - район телебашни. Сабаиловская крепость располагалась именно под этой площадкой.

С другой стороны также у моря находился наиболее популярный пир Биби-Эйбат. История его теряется в глухой древности. И Сабаиловская крепость, и пир находились довольно далеко от современного Баку.

Не связано ли это с тем, что жители, переселившись на новое место, остались верны своим старым культовым местам? Расположение города на площадке телецентра объясняет и местоположение Девичьей башни; ее построили вдали от города, как это и делали зороастрийцы.

Переселение бакинцев за стены произошло, судя по археологическим раскопкам, в VIII-IX вв. А это значит, что Девичья башня была построена задолго до этого. Только до этого здесь не жили, поэтому и нет культурного слоя.

Есть косвенные доказательства существования Баку до VIII в. В их числе древнее кладбище между улицами Муртузы Мухтарова и бывшей Гуси Гаджиева, углубления и ямы на скале на территории Дворца Ширваншахов, свидетельства Геродота и данные Птолемея, легенды о Девичьей башне явно домусульманского происхождения и, наконец, сама Девичья башня.