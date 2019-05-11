Пассажирский автобус №119, следующий по маршруту "Станция метро Мемар Аджеми - Хырдалан", находится в аварийном состоянии.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ONA.

Как следует из кадров, езда в таком автобусе угрожает жизни пассажиров.

Несмотря на это, автобус продолжает перевозить людей.

Как сообщил глава пресс-службы Бакинского Транспортного Агентства Маис Агаев, такое недопустимо:

"Управление пассажирским автобусом, находящимся в таком состоянии, противоречит требованиям решения №73 Кабинета Министров от 4 марта 2019 года, и эта проблема должна немедленно решиться. Вопрос будет доведен до ООО "Xaliq Faiqoğlu", которое занимается пассажироперевозками. Необходимо сделать так, чтобы в ближайшее время перевозка пассажиров по указанному маршруту соответствовала требованиям. Отмечу, что перевозчики, деятельность которых в рамках обновления автобусного парка не соответствует требованиям закона, будут исключены из маршрутной сети".

В ООО "Xaliq Faiqoğlu" сказали, что вопрос будет рассмотрен: "На кадрах не видно, какой это конкретно автобус. Однако вопрос будет исследован и будут приняты необходимые меры".