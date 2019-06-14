В Центре молодежного центра занятости города Друскининкай (Литва) состоялось награждение создателей документального фильма "Бесконечный коридор" высшей наградой Международного Фонда Евразия Пресс (МФЕП) "Карабах". Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Eurasia Diary

В мероприятии приняли участие главный герой фильма Ричардас Лапайтис, главный продюсер и режиссер Александр Брокас, организаторы показа, приглашенные гости, журналисты, и студенты, в общем, около 100 человек.

Организаторами мероприятия выступили МФЕП, Полиция города Друскининкай и молодёжный центр города Друскининкай.

Представитель МФП в Литве, военный журналист Ричардас Лапайтис поприветствовав всех гостей, объявил минуту молчания в память о жертвах страшной трагедии в Ходжалы, которой посвящен документальный фильм "Бесконечный коридор".

"Сегодня мы собрались на особое мероприятие! Фильм "Бесконечный коридор" хорошо известен во всем мире и на международных кинофестивалях, но на юге Литвы фильм будет показан впервые. Ходжалинский геноцид стоит наравне с самыми большими трагедиями прошлого столетия. Все ходжалинцы лишились своего имущества, потеряли родной дом, город по-прежнему находится под оккупацией. Однако, ни один из убийц мирных жителей Ходжалы до сих пор не понес наказания, и несут ответственность только перед своей совестью", - сказал Ричардас Лапайтис.

Главный продюсер и режиссер фильма Александр Брокас отметил, что фильм рассказывает о проведенных Арменией этнических чистках, об убийствах невинных.

"Главная цель всего фильма - это свидетельства оставшихся в живых, рассказы самих военных, очевидцев событий. Более четырёх лет длились съемочные работы, которые объединили кинооператоров из более чем 14 стран. "Бесконечный коридор" на английском языке озвучил известный британский актер, обладатель Оскара Джереми Айронс. Поверьте, для него это была очень сложная работа, и даже каждая запятая имела огромное значение. Я рад, что сегодня есть возможность показать "Бесконечный коридор" в городе Друскининкай. Еще раз спасибо Ричардасу за его огромнейший вклад при съемках фильма", - сказал Александр Брокас.

Ансамбль аккордеонистов и саксофонистов Лаздийской школы искусств "Жингсняй" (Žingsniai), победители многих республиканских конкурсов, исполнили композицию и начался показ фильма, который не оставил равнодушным никого. У многих зрителей в глазах стояли слёзы при виде жестокости и горьких мучений безвинного азербайджанского населения, павшиего жертвой армянских вооружённых сил.

В своем выступлении один из организаторов мероприятия, президент МФЕП Умуд Мирзаев рассказал насколько ему, очевидцу событий, трудно заново видеть на экране всё пережитое.

"Фильм "Бесконечный коридор" во многом освещает ситуацию вокруг совершённых актов вандализма. Когда я смотрю эти кадры, я заново переживаю ту боль, которую испытывал глядя на жестокость, с которой убивали мирных жителей только из-за того, что они были этническими азербайджанцами", - сказал Умуд Мирзаев.

Он поблагодарил всех присутствующих всех тех, кто оказал поддержку в организации мероприятия и заявил, что показ фильма - это неоценимый вклад в идею продвижения мира, в котором распространение объективной информации играет существенную роль.

В завершении мероприятия президент МФЕП вручил высшую награду "Карабах", подготовленную Международным Фондом Евразия Пресс, Александрасу Брокасу и Ричардасу Лапайтису, за храбрость и личный вклад в распространение объективной информации о реалиях карабахского конфликта и в процесс миростроительства.

Почётные награды были вручены Гинтарасу Красницкасу, начальнику комиссариата полиций города Друскининкай и Аушре Недзинскиене,директору Молодежного Центра Занятности города Друскининкай за личный вклад в распространение объективной информации о реалиях карабахского конфликта и в продвижение идеи мира.

Премьера фильма "Бесконечный коридор" состоялась 1 июля 2015 года в Британской академии кино- и телевизионных искусств (BAFTA). Фильм был удостоен награды "Humanitarian Award 2015" конкурса "Global Film Awards 2015" в номинации "Выдающиеся достижения". Отметим, что "Global Film Awards" вручается авторитетным американским изданием Accolade Global Film Competition. Признание было получено на международных кинофестивалях в Мадриде и Тенерифе как лучший документальный фильм года и лучшая режиссерская работа. Английская версия этого фильма завоевала многочисленные награды на международных фестивалях.

Презентация фильма "Бесконечный коридор" в рамках агитационно-пропагандистской кампании "Справедливость к Ходжалы!", проводимой под руководством вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, прошла в Стамбуле, Анкаре, Риме, Вильнюсе, Лондоне, Париже, Дублине, Берлине, Берне, Люксембурге.

Отметим, что Ходжалинский геноцид является кровавой страницей политики этнической чистки и геноцида, проводимой более двухсот лет армянскими националистами-захватчиками против азербайджанского народа.

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные силы, нарушив все нормы международного права, ввели в Ходжалы тяжелую военную технику, учинили невиданную по жестокости расправу над мирным населением города, который разрушили до основания. В ходе этой агрессии погибли 613 жителей города, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 487 мирных жителей получили тяжелые ранения, 1275 человек были взяты в заложники.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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