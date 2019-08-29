Пожар на гористой местности Огузского и Габалинского районов Азербайджана со сложным ландшафтом, охвативший за последние дни лесные угодья, пастбища и луга на территории муниципального фонда общей площадью 500 гектаров, полностью потушен.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на МЧС, в тушении пожара наряду с силами Государственной службы пожарной охраны, авиационного отряда, войск гражданской обороны и соответствующих сил северо-западного регионального центра, также приняли участие представители министерства экологии и природных ресурсов, местных органов исполнительной власти и сельских муниципалитетов, передает Day.Az.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!