В Баку состоялась премьера проекта "Умный Баку", представленного в рамках международной научно-популярной интерактивной программы по естественным наукам для детей от 7 до 14 лет и родителей "Умные города", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Проект вызвал большой интерес, в течение двух дней в нем приняли участие около тысяча школьников.

Один из основателей проекта "Умные города", предприниматель, выпускник химического факультета МГУ имени Ломоносова Михаил Каптюг поделился с Trend впечатлениями и дальнейшими планами о создании в стране рынка умных развлечений.

- Михаил, добро пожаловать в Баку. Для начала расскажите, как появился такой интересный проект "Умные города"? Вы все же по специальности химик, но охватываете и другие сферы.

- Прежде всего хотелось бы выразить искреннюю признательность за теплый прием и выразить восхищение Баку, который поразил не только своей древней и современной архитектурой, но и добродушием людей, очень уютной обстановкой и доброй аурой. Наш проект мы вместе с партнером Михаилом Кнеллером создали в 2013 году. Вначале он назывался "Умная Москва" и не думали, что вскоре он вызовет большой интерес во многих городах России, а впоследствии и за рубежом - в Латвии, Беларуси, Казахстане, Узбекистане и Испании. В данное время проект представлен в 35 городах, 10 из них наши филиалы, где есть прямое управление, а остальные - это франшизы, куда посылаем оборудование и организуем мероприятия.

После окончания вуза в 2008 году сложилась ситуация, чтобы продолжать заниматься наукой, надо было уезжать либо в Японию, либо Южную Корею. Но я скорей не был готов к классической науке, в том числе и по материальным соображениям, и на протяжении пяти лет работал в сфере маркетинга. В то же время, мне было обидно, что не могу найти реализации своих хороших знаний по химии. И тогда со своим другом Михаилом - выпускником кафедры физгеографии мира и геоэкологии - решили все же популяризировать науку. У меня были для этого хорошие знания маркетолога и специалиста по химии. Для начала мы организовывали лекции преподавателей МГУ вне стен вуза, как говорится ближе народу, для взрослой аудитории. Потом решили провести Фестиваль по химии, который вызвал большой интерес не только взрослых, но и детей.

Наша задача - популяризация науки среди детей и, что важно, родителей. У нас семейный проект - есть отдельная программа для детей и родителей. В нашем проекте принимают участие дети, чтобы своими руками проводить опыты по физике, химии, медицине, биологии, геологии и т.д. В этот момент для родителей представляется научно-развлекательная программа по аналогичной для детей теме.

- Но ведь и в школах ставят химические опыты.

- К сожалению, в России этого очень мало - это связано с техникой безопасности и не все учителя могут ставить практические опыты. И даже если это было бы, то к нам приходят ученики и из других специализированных школ, где вообще не преподают химию. К тому же, представленные в рамках проекта наши опыты - это уровень второго-третьего курса МГУ. Мы берем серьезную лабораторную работу и адаптируем ее до понимания и интереса ребёнка, чтобы он все мог сделать своими руками.

В рамках проекта "Умный Баку" была представлена программа "Таблица Менделеева" и она вызвала большой интерес. Причем, все оборудование и химикаты привезли из Москвы. Дети попробовали себя в роли учёных и освоили разные экспериментальные методы из арсенала химиков. Каждому ребенку был выдан комплект юного химика, защитные очки и перчатки для соблюдения техники безопасности, чему мы уделяем особое внимание. После общего знакомства в лекционном зале, ребят разбили на четыре команды, и началась экспериментальная часть. Дети смогли провести собственноручно химические эксперименты в четырех лабораториях, осуществить экстракцию, фильтрование, органический и неорганический синтез, познакомиться с химическими свойствами разных элементов. В каждой из лабораторий группа провела двадцать минут, узнавая свойства одного из элементов таблицы Менделеева. Каждая команда должна была выполнить несколько заданий и заполнить пустые ячейки таблицы обозначениями химических элементов. При этом, для каждого ребенка имелось отдельное рабочее место - с химическими реактивами, горелками, колбами, перегонными установками. Дети сами смешивали реактивы, выращивали кристаллы, например, впервые увидели, как горит пламя в чистом кислороде. А в качестве преподавателей-наставников были азербайджанские студенты, которых мы выбрали в результате проведенных кастингов.

Параллельно для родителей провели интерактивную лекцию-викторину. С примерами из жизни и истории развенчивали мифы и рассказывали о самых разных невероятных фактах. Например, почему возник миф о том, что свою периодическую таблицу Менделеев якобы увидел во сне. И разъяснили, вредны ли здоровью человека продукты с ГМО, и о женской косметике, все то, что близко каждому из нас. Мы включили еще соревновательный момент и сделали викторины. В результате увидели солидных людей, с детским восторгом заполняющих бланки и напряженно ждущих объявления победителей. Взрослым нравятся наши квесты, потому что здесь они могут проявить общую эрудицию, а их материальный достаток и статус не влияют на исход игры. Я часто сам веду программу для взрослых и вижу реакцию зала. В следующий раз родители часто уже приходят не только ради детей, а ради того, чтобы самим восстановить свои знания. Многие родители выходят со словами: "Я не знаю, в восторге ли ребенок, но я точно приду к вам еще раз". Мы увидели эффект и проект "Умный Баку" будет продолжен в других сферах и направлениях.

- А почему в этот раз решили провести проект в Баку, начать с химии и таблицы Менделеева?

- Баку мы выбрали по очень простой причине - здесь очень большой потенциал среди детей и подрастающего поколения, интерес к науке и тяга к знаниям, в чем воочию убедились за эти два дня. К тому же Азербайджан известен своими учеными и представителями науки. Что касается химии, то, во-первых, химические элементы окружают нас повсюду. Невозможно представить себе жизнь современного человека без использования химических элементов, которые несут большую пользу человечеству. Кроме того, интересные факты о химии в жизни человека помогут больше узнать об этой удивительной и полезной науке. Каждый должен узнать о химических элементах и их неоценимой пользе для человека. Кстати, эту нашу программу по химии уже посетили 60 тысяч детей. Во-вторых, по решению ООН 2019 год провозглашен Международным годом Периодической таблицы химических элементов Менделеева. В этом году исполнилось 150 лет со дня открытия. И в третьих, в Баку в свое время жил и работал гениальный русский ученый-химик Дмитрий Иванович Менделеев и именно здесь совершил немало открытий. В частности, он значительно поднял рентабельность первого в мире керосинового завода в Сураханы, изменив технологические процессы и разработав схему нефтеперегонного аппарата. Им были выдвинуты передовые идеи непрерывной перегонки нефти, создания нефтяных резервуаров, нефтеналивных судов, нефтетрубопроводов и многое другое, в том числе, сохранения экологии Каспия от выбросов в море не переработанной нефти.

- Как собираетесь дальше реализовать проект "Умный Баку"?

- В Москве мы систематически разрабатываем новые программы с учетом требований и интереса места проведения проекта. Запланировано ежемесячно представлять такие программы как "Великие открытия", "Научный новый год", "Чудо хирургии" и т.д. Иногда говорят, что мы учим детей наукам - это неправильное суждение, невозможно за несколько часов научиться. Мы не считаем, что конкурируем с обычной школой, а задачу видим в том, чтобы ребенка заинтересовать! К сожалению, некоторые думают, что наука - это нечто скучное, мы же на реальных примерах показываем как это здорово и интересно! И еще важный момент. Раньше, чтобы получить какие-то знания, мы обучались в школе, должны были прийти в библиотеку, а сегодня - все это доступно в интернете, но все это больше теория, а увлекательно - практика. Пойти с ребенком на интерактивное научное шоу или подобрать иное развивающее событие - задача очень распространенная у современных родителей. И вот мы пробуем решать две задачи. Первая - дать детям поделать научные опыты своими руками. Вторая - за счет этого показать, насколько наука может быть интересной. Мы показываем, что физика, химия, биология, медицина и другие науки не менее интересны, чем блокбастеры в кино.

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