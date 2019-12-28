Академия наук Азербайджана должна осуществлять функцию главного эксперта важных государственных программ, научно-исследовательских проектов.

Об этом, выступая на общем собрании Академии наук (АН) Азербайджана, сказал президент АН, академик Рамиз Мехтиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, каждый институт АН должен определиться со своим вкладом в решение задач, поставленных в госпрограммах.

"Несмотря на то, что с создания Парка высоких технологий АН прошло три года, его работа построена не на уровне современных требований. Недостатки, существующие в сфере научной деятельности, неправильная организация стимулирования исследовательской деятельности научных учреждений привели к тому, что высококвалифицированные кадры, которые могли бы быть полезны стране, уезжают за рубеж, уходят в сферу предпринимательства и в другие сферы. Для устранения этих недочетов структура Академии должна быть полностью перестроена, определены ее цели, приоритеты развития, проведены в связи с этим безотлагательные меры", - сказал президент НАНА.