В Баку постояльцы отеля из-за подозрения на коронавирус помещены в больницу.

Как передает Day.Az, остановившиеся в отеле Holiday İnn Baku пять граждан Иранской Исламской Республики находятся под контролем врачей.

Как сообщили из Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB), они находятся в инфекционном отделе Клинического медицинского центра №1 в Баку.