https://news.day.az/society/1207753.html В Баку пятеро граждан Ирана госпитализированы из-за коронавируса - ФОТО
В Баку пятеро граждан Ирана госпитализированы из-за коронавируса - ФОТО
В Баку постояльцы отеля из-за подозрения на коронавирус помещены в больницу.
Как передает Day.Az, остановившиеся в отеле Holiday İnn Baku пять граждан Иранской Исламской Республики находятся под контролем врачей.
Как сообщили из Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB), они находятся в инфекционном отделе Клинического медицинского центра №1 в Баку.
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