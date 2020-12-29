В Баку снесут эти здания

В 2021 году в Баку продолжатся строительные и реконструкционные работы.

Как передает Day.Az, в двух районах столицы будут ускорены строительные работы.

Жителей Наримановского района уже предупредили о сносе запланированных домов по нескольким адресам.

Как сообщили baku.ws в Исполнительной власти Наримановского района, планируется снести дома на улице Ага Нематуллы, недалеко от Центра Гейдара Алиева, проспекта Хатаи. Для строительства выбраны подрядчики, ведутся работы по сносу домов.

В новом году в Хатаинском районе продолжатся работы по реконструкции. Сначала отслеживался снос поврежденных построек. Дом на улице Генерала Шихлинского, 42 в Хатаинском районе будет снесен из-за серьезной аварии.

Кроме того, планируется провести реконструкцию в Бинагадинском, Сабунчинском и Сабаильском районах. Мониторинг проводится для выявления аварийных домов и построек, расположенных на территории.

По результатам выявления аварийных зданий, будут достигнуты договоренности с гражданами о сносе, и жители будут переселены.