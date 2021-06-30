10 мифов о вакцинации

Распространение различных мифов о вакцинации - явление не новое. Но такая практика приняла невероятные масштабы в период коронавирусной инфекции. Очевидно, это произошло из-за того, что болезнь возникла относительно недавно, и часть общества в поисках ответов на всевозможные неординарные ситуации, принимают за правду различные теории заговоров или заведомо ложные "факты" и слухи.

Мы решили поговорить о часто встречающихся мифах, связанных с вакцинацией при COVID-19, с профессором Азербайджанского медицинского университета, председателем Национальной экспертной консультативной комиссии по иммунизации (NITAG) Гусейном Габуловым. Доктор Габулов сделал по нашей просьбе разбор десяти основных мифов о вакцинах.

Миф 1. Вакцины против COVID-19 небезопасны, поскольку были произведены за короткое время.

Должен сказать, что такое мнение не соответствует истине. Несмотря на то, что вакцины против COVID-19 были разработаны в сжатые сроки, их производство явилось результатом беспрецедентного международного научного сотрудничества, огромных финансовых и человеческих ресурсов. Дело в том, что технологии производства таких вакцин (с использованием матричной РНК, аденовируса и др.) существует уже десятки лет (исследования по лечению рака, СПИД и других инфекционных заболеваний). Вместе с тем, при производстве вакцин от COVID-19 были проведены все необходимые лабораторные и клинические испытания, в том числе на десятках тысяч добровольцах, в соответствии с общепринятыми правилами, стандартами и этическими критериями. Перед надвигающейся угрозой для человечества, эти вакцины были быстро одобрены регулирующими органами, без ряда несущественных формальностей.

Миф 2. Вакцина не защищает от COVID-19.

Вы знаете, 100 процентов эффективную вакцину создать практически невозможно. Причиной тому являются частые мутации вирусов и, в то же время, индивидуальность и неповторимость организма каждого человека.

Что касается механизма действия вакцин, он может действовать как для предотвращения развития инфекции, так и снижения тяжести течения заболевания. Поясню. Вакцинированный человек потенциально может заразиться, но тяжесть заболевания будет сведена к минимуму. Например, если заявлено - эффективность вакцины 90 процентов, это означает, что у человека получившего вакцину, риск развития симптомов заболевания снижена на 90 процентов по сравнению с не вакцинированным.

Миф 3. Вакцина от COVID-19 может изменить ДНК человека.

Часто так говорят про вакцины, содержащие информационную РНК (messenger RNA). Специалисты, работающие в этой области науки, знают, что РНК из вакцин физически не способна проникнуть в ядро клетки, где содержится ДНК (ДНК - дезоксирибонуклеиновая кислота. ДНК содержит наши гены и наследственный материал - Г.Г.). РНК вакцины проникает в цитоплазму клетки, но не в ДНК. Другими словами, при вакцинации ДНК клетки ничего не грозит.

Миф 4. Вакцина от COVID-19 вызывает бесплодие.

К счастью, такое утверждение не имеет никаких оснований. В настоящее время имеется много примеров того, что женщины, получившие вакцину от коронавируса, благополучно забеременели. Были также проведены научные исследования среди женщин-добровольцев, планирующих забеременеть. И эти работы подтвердили ложность утверждений о негативном влиянии вакцины от COVID-19 на репродуктивную функцию женщин.

Миф 5. Если женщина вакцинируется во время беременности, у нее случится выкидыш.

Этот миф возник на основе информации, аналогичной мифу о бесплодии. Сегодня немало женщин получили вакцину во время беременности и успешно родили нормальных, здоровых детей. К ним относятся женщины, участвовавшие в клинических испытаниях, забеременевшие после вакцинации и женщины, вакцинированные во время беременности. Однако, несмотря на то, что исследования не выявили вредного влияния на здоровье беременных, опыт применения вакцин против COVID-19 среди них пока ограничен. Поэтому во время беременности стоит вакцинироваться, если только возможная польза перевешивает потенциальные риски для матери и плода.

Миф 6. Если мать после вакцинации будет кормить ребенка грудью, то это повредит здоровью малыша.

Нет исследований, подтверждающих это утверждение. С другой стороны, исходя из механизма действия вакцины, не имеется оснований полагать, что она может нанести вред здоровью ребенку. Через грудное молоко ребенок получает множество антител, синтезированных материнским организмом при встрече с различными инфекциями. И антитела против коронавируса в этом списке не исключение.

Миф 7. Если я переболел COVID-19, мне не нужно вакцинироваться.

Это не так. Да конечно, есть заболевания, после которых формируется достаточно длительный или пожизненный иммунитет и, человек, перенесший эту инфекцию, больше не заболеет.

Однако на практике немало возбудителей, иммунитет против которых может не сохраняться долго. Во-первых, возбудитель болезни может мутировать (изменить свое строение или свойства), и иммунная система человек перестает его распознавать. Во-вторых, сама иммунологическая "память" организма о конкретном микроорганизме может быть недолгой.

Что касается коронавируса, он оказался не совсем обычным возбудителем. На сегодняшний день, за относительно короткий промежуток времени, этот вирус мутировал тысячи раз. Кроме этого, многие переболевшие этой инфекцией свидетели тому, что после выздоровления антитела к коронавирусу в организме постепенно снижаются и вообще могут исчезнуть из поля зрения. Надо учесть и тот нюанс, что заражение вирусом обеспечивает иммунитет только к конкретному возбудителю, тогда как вакцина может снижать риск заражения от разных видов изменённого вируса.

Миф 8. Человек, получивший вакцину, при контакте может заразить того, кто не вакцинирован.

Это просто невозможно. Ни одна из вакцин COVID-19 не содержит живой коронавирус, который мог бы выделиться во внешнюю среду. Вакцина COVID-19 или инактивированная (т.е. вирус убит) или комбинирована генно-инженерными методами. Такие вакцины не способны вызывать болезнь и тем более, заражать окружающих.

Миф 9. Вакцина COVID-19 имеет серьезные побочные эффекты.

Вы знаете, люди получившие вакцину могут испытывать боль в руке или в месте укола, головную боль, озноб, усталость, некоторую сонливость, мышечные боли, незначительное повышение температуры тела. Такие состояния относятся к реакциям на введение вакцины и обычно свидетельствуют о начале формирования защиты от инфекции. Как правило, эти реакции носят кратковременный характер и бесследно проходят в течение нескольких дней.

Крайне редко могут возникнуть более серьезные поствакцинальные осложнения. Чтобы предотвратить такие осложнения, людям, у которых когда-то были серьезные аллергические реакции на ингредиенты вакцин, специалисты дают медотвод от вакцинирования.

Миф 10. Повторная вакцинация не нужна.

Это не так. Повторная вакцинация необходима для формирования надежного иммунитета. Как пример, можно привести неоднократную вакцинацию детей от полиомиелита, гепатита В, дифтерии, коклюша и др. Специалисты прекрасно знают об этом. Частота вакцинаций и ревакцинаций, необходимых для образования и сохранения иммунитета от каждой конкретной инфекции, устанавливаются многочисленными научными и клиническим исследованиями.

Лейла Таривердиева