Увеличение интервала между прививками делает вакцинацию бессмысленной

Увеличение интервала между введением первой и второй доз вакцины от коронавируса до 1-1,5 месяцев делает прививку бессмысленной, может потребоваться третья или даже четвертая вакцинация.

Как передает Day.Az, об этом сообщил ТАСС руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.

"Прививаться вакциной, любой, с увеличенным интервалом в месяц или в полтора, особенно, если по собственному желанию, а не из-за медицинских противопоказаний, это не повод для того, чтобы беспокоиться, что по иммунной системе будет нанесен удар, а скорее это повод беспокоиться по тому поводу, что вы просто напрасно будете прививаться, - сказал он. - Это будет, скорее всего, бессмысленная процедура, и тогда придется прививаться третий, а может быть даже и четвертый раз".

Семенов пояснил, что интервал в две-три недели между прививками выбран не случайно. Именно за этот промежуток времени иммунная система человека после первой вакцинации приходит в состояние повышенной боевой готовности, а вторая доза препарата "запоминает образ врага, с которым нужно бороться".

"Если сделать перерыв очень большим, то это похоже на то, как вы выучили стихотворение, а вас его не спрашивают и не спрашивают, так вы его и забудете", - заключил Семенов.