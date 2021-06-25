Торопитесь с вакцинацией для полной отмены ковид-ограничений!

В последние месяцы в Азербайджане значительно снизилось количество суточных заражений COVID-19 и общая эпидемиологическая ситуация меняется в лучшую сторону. Достичь этого удалось благодаря эффективным мерам правительства принимаемых в нашей стране по борьбе с пандемией коронавируса.

Об этом Day.Az сказал член комитета по здравоохранению Милли Меджлиса Мушвиг Мамедли.

Как отметил наш собеседник, процесс вакцинации, начатый в январе 2021 года, позволил пойти на снятие ряда ограничений, установленных Оперативным штабом в рамках особого карантинного режима.

"Усилия медицинского персонала, модернизация существующих больниц и создание новых больниц нового типа под непосредственным контролем руководства страны сегодня оказали положительное влияние на ситуацию с COVID-19. Предпринятые шаги по улучшению эпидемиологической ситуации в стране дали свой эффект. Одним из главных факторов успеха стала закупка вакцин и начало процесса вакцинации, которое впоследствии охватило всех граждан страны старше 18 лет", - пояснил он.

Депутат сообщил, что наличие нескольких типов вакцин в достаточном количестве позволяет в нашей стране проводить процесс быстрыми темпами. На фоне этого многие ковид-ограничения были отменены.

"Сняты ограничения в видя обязательного ношения масок на открытом воздухе, разрешается проведение свадеб, помолвок, дней рождений, возобновилась деятельность тренажерных залов, восстановлено авиасообщение со странами с хорошей эпидемиологической обстановкой. В этом направлении Оперативным штабом разработаны определенные инструкции. Можно сказать, что большинство ограничений в Азербайджане снято, и страна возвращается к прежней жизни. Но опасность остается, граждане должны строго соблюдать карантинные правила и прививаться", - подчеркнул парламентарий.

Наш собеседник предупредил граждан, что в ряде стран ситуация в связи с коронавирусом ухудшается и эта тенденция не даёт предпосылок для росслабления.

"Появление новых штаммов коронавируса в Бразилии и Индии говорит о том, что угроза все еще реальна. Статистика заражений остаётся высокой в Грузии. В России за последнюю неделю наблюдается всплеск инфицированных. Поэтому нельзя преждевременно заявлять о победе, риск ухудшения ситуации всё ещё присутствует.

Граждане должны бережно относиться не только к своему здоровью, но и родных и окружающих себя людей. Для этого люди должны проявлять ответственность к использованию простых инструментариев: вакцинация, меры гигиены и соблюдение социальной дистанции", - заключил Мушвиг Мамедли.

Абдул Керимханов