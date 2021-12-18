Мехман Алиев отказался от дебатов с Ахмедом Исмаиловым

Критиковавший ранее новый законопроект "О медиа" руководитель информационного агентства "Turan" Мехман Алиев, отказался обосновать свою позицию в рамках открытых дебатов на телевидении.

Так, в ходе совместного расширенного онлайн-заседания комитета Милли Меджлиса (парламента) по правам человека и комитета по правовой политике и государственному строительству, исполнительный директор Агентства по развитию медиа Ахмед Исмаилов в своем выступлении отметил, что они готовы к открытым обсуждениям по проекту со всеми заинтересованными сторонами, передает Day.Az.

"Однако противоположная сторона не хочет обосновать свои замечания на открытых дебатах. Накануне мы получили приглашение от "Общественного телевидения" и согласились принять участие в обсуждениях с Мехманом Алиевым. Однако он позднее заявил, что не является сторонником обсуждения вопроса на подобных дебатах", - сообщил глава Агентства.

Свой отказ Мехман Алиев обосновал довольно невнятно, а именно "отсутствием общей стратегии по законопроекту".

Напомним, что 14 декабря Милли Меджлис на своем пленарном заседании обсудил в первом чтении новый законопроект "О медиа". Законопроект определяет общие правила организации деятельности в сфере медиа, правовые и экономические основы этой деятельности, а также получение, подготовку, передачу, производство и распространение массовой информации. Документ состоит из девяти глав и 78 пунктов. Многие эксперты отмечают, что указанный закон способствует прогрессивным реформам на медиарынке Азербайджана.