Генпрокуратура распространила информацию об аресте должностного лица в Ширване

Генеральная прокуратура распространила информацию об аресте должностного лица в Ширване.

Как сообщили Day.Az в Генпрокуратуре, выявлены незаконные действия директора Ширванского филиала Государственного архива Азербайджанской Республики.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в связи с незаконными действиями директора Ширванского филиала Государственного архива Гамлета Гусейнова, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК.

В ходе оперативно-следственных мероприятий были выявлены основания для подозрения в том, что в период работы на указанной должности Г.Гусейнов, злоупотребив своим служебным положением, в апреле-мае 2022 года получил взятки от отдельных граждан, обратившихся к нему для получения фиктивных архивных справок с целью повышения трудового стажа, а также для указания большей площади земельных участков путем подделки архивных документов.

Г.Гусейнову было предъявлено обвинение по статьям УК 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, приведшее к тяжким последствиям) и 311.3.2 (получение взятки, повторно), суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.