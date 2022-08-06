В этих частях Баку не будет воды

Будут введены ограничения на водоснабжение поселков Бюльбюля и Амирджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Azersu.

Отмечается, что в связи с работами по устранению аварии на магистральном водопроводе 07 августа 2022 года в течение дня будут введены ограничения на подачу питьевой воды в некоторые районы поселков Бюльбюля и Амирджан Сураханского района.