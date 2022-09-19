В Баку столкнулись два автомобиля, есть пострадавший

В Бинагадинском районе Баку в дорожно-транспортном происшествии пострадал один человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в районе, известном как DSК.

Так, во время маневрирования водитель автомобиля марки "Ниссан" врезался в машину марки "Тойота" , которая двигалась в другом направлении. В результате аварии пострадал пассажир автомобиля марки "Ниссан".

В результате столкновения на дороге образовалась пробка.

На территорию были привлечены сотрудники дорожно-патрульной службы.