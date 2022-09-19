https://news.day.az/society/1496469.html В Баку столкнулись два автомобиля, есть пострадавший - ФОТО
В Баку столкнулись два автомобиля, есть пострадавший - ФОТО
В Бинагадинском районе Баку в дорожно-транспортном происшествии пострадал один человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в районе, известном как DSК.
Так, во время маневрирования водитель автомобиля марки "Ниссан" врезался в машину марки "Тойота" , которая двигалась в другом направлении. В результате аварии пострадал пассажир автомобиля марки "Ниссан".
В результате столкновения на дороге образовалась пробка.
На территорию были привлечены сотрудники дорожно-патрульной службы.
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