https://news.day.az/society/1550414.html МВД о покушении на депутата Фазиля Мустафу
МВД о покушении на депутата Фазиля Мустафу
На депутата Фазиля Мустафу совершено покушение возле его дома.
Как сообщили Day.Az в МВД, Ф.Мустафа получил ранения в плечо и ногу. В настоящее время состояние депутата удовлетворительное, его жизни ничего не угрожает.
На место инцидента привлечена оперативная группа. Начаты оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности лица и лиц, совершивших покушение.
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