МВД о покушении на депутата Фазиля Мустафу

На депутата Фазиля Мустафу совершено покушение возле его дома.

Как сообщили Day.Az в МВД, Ф.Мустафа получил ранения в плечо и ногу. В настоящее время состояние депутата удовлетворительное, его жизни ничего не угрожает.

На место инцидента привлечена оперативная группа. Начаты оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности лица и лиц, совершивших покушение.