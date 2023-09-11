В Азербайджане определяются критерии применения низких или высоких монопольных цен

В Азербайджане запрещаются случаи злоупотреблений хозяйствующими субъектами на рынке самостоятельно или с совместной доминирующей позиции, которые приводят или могут привести к ограничению конкуренции, что предусмотрено статьей 16.2 Кодекса о конкуренции.

Как сообщает в понедельник Day.Az, сегодня в парламент Азербайджана поступил проект Кодекса о конкуренции.

Согласно проекту, случаи злоупотребления доминирующей позицией, которые приводят или могут привести к ограничению конкуренции, следующие (но этим не ограничиваются): введение низких или высоких монопольных цен; ограничение производства, продаж или технического развития (включая внедрение новых технологий) вопреки интересам клиентов; обусловливание заключения договора включением в него дополнительных обязательств, не имеющих прямого отношения к его сути, в том числе определение в качестве обязательного условия приобретения другого товара для реализации одного товара и (или) продажи товара с обязательным дополнительным ассортиментом; отказ от предоставления продукта в обмен на соответствующую оплату без экономических или технологических оснований, от использования прав интеллектуальной собственности или предоставления доступа к сети (любой системе, созданной для общего пользования), когда это возможно, при совместном использовании; принуждение хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение, других хозяйствующих субъектов отдавать ему предпочтение или побуждать покупать какую-либо продукцию только у него, а не у его конкурентов; расторжение договоров, заключенных с продавцом или клиентом, без экономических или технологических оснований, либо отказ от заключения договора при возможности предъявления товара, и за исключением случаев, вытекающих из закона; применение низких цен, приводящее к ограничению конкуренции на соответствующем рынке, или цен, не позволяющих конкурентам работать с прибылью на постоянной основе (данная статья также применяется к поведению хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующую позицию на производственном и оптовом рынке, и ограничивающего деятельность хозяйствующих субъектов, приобретающих у него данный товар и конкурирующих с ним на производственном и розничном рынке, путем применения высоких цен).

Отметим, что по законодательной инициативе Президента Азербайджана в Милли Меджлис поступил проект Кодекса о конкуренции. Проект Кодекса состоит из 12 глав и 84 статей.