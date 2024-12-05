В Баку проходит VI Общереспубликанский форум детей Азербайджана

В рамках сотрудничества Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана с министерством науки и образования проводится VI Общереспубликанский форум детей Азербайджана.

Как сообщает в четверг Day.Az, в мероприятии, куда были приглашены представители соответствующих госструктур и международных организаций, принимают участие 300 детей из всех городов и районов Азербайджана, а также дети, представляющие Турецкую Республику.

Церемония открытия форума прошла в формате диалога детей с официальными представителями.

Затем дети сгруппируются по 7 нижеприведенным темам, проведут обсуждения, выступят с соответствующими предложениями:

Детские права: Объединимся для развития - Экологическое право;

Новые стандарты в образовании: вызовы и равные возможности - Экологическое образование и воспитание;

Безопасность детей в интернете - Зеленые ИКТ;

Сохранение здоровья, здоровый образ жизни. Охрана окружающей среды - здоровый мир;

Эффективная организация и оценка досуга - На страже природы;

Роль и ответственность семьи и общества в формировании детей как личностей - Здоровый климат;

Любить Родину, быть достойными ее - Беречь природу.

В конце дня будет представлена информация о результатах обсуждений, а также прозвучит обращение участников форума к Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Отметим, что Общереспубликанские детские форумы важны с точки зрения обеспечения участия детей в принятии решений по вопросам их прав, предоставления им возможности выдвигать инициативы и вносить предложения по решению их проблем, направления внимания общественности на защиту прав детей.

Главной особенностью и отличительной чертой проводимых форумов является то, что ими в целом управляют дети.

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