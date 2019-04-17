"Барселона" нанесла разгромное поражение "Манчестер Юнайтед" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".

Встреча, прошедшая в столице Каталонии, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Лионель Месси, также отличился Филиппе Коутиньо.

Первая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу Барселоны. По сумме двух матчей (4:0) в полуфинал вышел каталонский клуб, где встретится с победителем пары "Ливерпуль" (Ливерпуль, Англия) - "Порту" (Порту, Португалия).