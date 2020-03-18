Азербайджанский футбольный клуб провел среди легионеров викторину

В преддверии праздника Новруз азербайджанский ФК "Сабах" устроил для легионеров интересную викторину.

Как передает Oxu.Az, иностранным игрокам задали несколько вопросов, связанных с этим праздником, передает Day.Az.

Ответить на них попытались голкипер Саша Стаменкович и защитник Филип Иванович из Сербии, хавбек Амаду Диалло из Гвинеи и защитник Кевин Кубемба из Конго.

Лучше всего проявил себя экс-игрок "Нефтчи" Саша Стаменкович, который живет в Азербайджане более пяти лет.

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