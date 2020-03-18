https://news.day.az/sport/1213822.html Азербайджанский футбольный клуб провел среди легионеров викторину - ВИДЕО
Азербайджанский футбольный клуб провел среди легионеров викторину - ВИДЕО
В преддверии праздника Новруз азербайджанский ФК "Сабах" устроил для легионеров интересную викторину.
Как передает Oxu.Az, иностранным игрокам задали несколько вопросов, связанных с этим праздником, передает Day.Az.
Ответить на них попытались голкипер Саша Стаменкович и защитник Филип Иванович из Сербии, хавбек Амаду Диалло из Гвинеи и защитник Кевин Кубемба из Конго.
Лучше всего проявил себя экс-игрок "Нефтчи" Саша Стаменкович, который живет в Азербайджане более пяти лет.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре