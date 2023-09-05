https://news.day.az/sport/1595040.html "Севилья" объявила о переходе Рамоса
"Севилья" объявила о переходе Рамоса
Защитник Серхио Рамос перешел в испанский футбольный клуб "Севилья".
Об этом передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу команды.
Ранее об этом сообщал известный своими достоверными инсайдами журналист Фабрицио Романо. Контракт с игроком рассчитан на один сезон.
Рамосу 37 лет, его последним клубом был "Пари Сен-Жермен", за который он выступал с 2021 по 2023 год. В составе парижской команды он стал двукратным чемпионом Франции и один раз выиграл суперкубок страны.
Защитник начинал профессиональную карьеру в "Севилье" и защищал цвета клуба с 2002 по 2005 год. После этого он перешел в "Реал" и выступал за него до 2021 года.
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