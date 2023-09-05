"Севилья" объявила о переходе Рамоса

Защитник Серхио Рамос перешел в испанский футбольный клуб "Севилья".

Об этом передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу команды.

Ранее об этом сообщал известный своими достоверными инсайдами журналист Фабрицио Романо. Контракт с игроком рассчитан на один сезон.

Рамосу 37 лет, его последним клубом был "Пари Сен-Жермен", за который он выступал с 2021 по 2023 год. В составе парижской команды он стал двукратным чемпионом Франции и один раз выиграл суперкубок страны.

Защитник начинал профессиональную карьеру в "Севилье" и защищал цвета клуба с 2002 по 2005 год. После этого он перешел в "Реал" и выступал за него до 2021 года.