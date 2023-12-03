Объявлен призовой фонд Евро-2024

Призовой фонд Евро-2024 составит 331 миллион евро. Об этом объявил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на сайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Каждая команда-участник получит как минимум 9,25 миллиона евро. Кроме этого, за победу в матче положен миллион евро, за ничью - 500 тысяч. За выход в 1/8-финала сборной заплатят еще 1,5 миллиона евро, за четвертьфинал - еще 2,5 миллиона, за полуфинал - 4 миллиона.

Финалист турнира получит 5 миллионов евро. Победителю Евро-2024 положено 8 миллионов евро. Таким образом, максимально за турнир можно заработать 28,25 миллиона.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи примут десять городов.