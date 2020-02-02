Когда начался туристический бум в Азербайджане? Точнее сказать, когда появились его первые предпосылки? Многие сходятся во мнении, что все началось с "Евровидения", прошедшего в Баку в 2012 году. Подобное крупное международное мероприятие проходило в нашей стране впервые, и многие тогда впервые открыли для себя эту теплую во всех отношениях и гостеприимную страну с приветливым морем, роскошной природой и чудесными людьми. В дальнейшем были Формула, Евро, Лига Европы, первые в истории Евроигры, Исламиада, многочисленные международные форумы, чемпионаты и встречи. Азербайджан и сегодня продолжает открываться миру, и не удивительно, что в минувшем году наша страна преодолела планку в 3 миллиона иностранных гостей.

В начале декабря в Азербайджане встречали 3-миллионного зарубежного гостя, посетившего нашу страну в 2019 году. Круглое число, отражающее успехи республики и рост интереса к ней в мире.

В целом в минувшем году Азербайджан посетило 3,17 миллиона иностранных граждан, что на 11,4 процента больше в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. Такие цифры обнародовало Госагентство по туризму.

В основном туристы приезжают из России, Грузии, Ирана, Турции, азиатских и европейских стран. В 2019 году в Азербайджан приехало 224 тысячи туристов из европейских стран (на 14,7 процента показателя 2018 года). Чаще всего нашу страну посещали британские гости - их в Азербайджане побывало 36 тысяч (на 25,3 процента больше), из Германии приехало 20 тысяч (больше на 19,4 процента), из Италии 12 тысяч (на 10,8 процента), из Франции 9 тысяч (рост на 15,2 процента). Почти на 70 процентов выросло число гостей из Южной Азии, на 17 процентов - из Израиля, на 46,7 процента - из Саудовской Аравии, на 62,4 процента - из Китая. И так далее.

Конечно, не все прибывшие относятся к категории "турист", но все равно туристы составляют большинство. Как следствие, туристическая сфера приносит Азербайджану все больше и больше дохода. По этому показателю наша страна опередила соседей по региону. Интересный факт: в 2017 году соседнюю Грузию посетило в полтора раза больше туристов, чем Азербайджан, однако наша страна заработала на туризме на 10 процентов больше. По мнению экспертов, туризм в ближайшие годы может стать второй по объему поступлений в бюджет отраслью экономики после энергетики. Прогноз вполне реальный, потому что Азербайджану есть, что предложить миру. Страна обладает большими возможностями в этом плане, а за последний год подход к развитию сферы стал еще более креативным. Кроме того, если прежде основной упор делался на привлечение туристов в столицу, то теперь быстрыми темпами ширится и совершенствуется туристическая инфраструктура регионов республики, становясь подчас даже более привлекательной, чем городская. В Азербайджане имеются прекрасные возможности для исторического, оздоровительного, экологического, гастрономического, экстремального, спортивного туризма. Одним словом, есть все условия для того, чтобы выбрать отдых по своему вкусу.

Как отмечал ранее в интервью Day.Az председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев, руководство страны определило туризм одним из приоритетных направлений развития экономики.

"Азербайджан стал подготавливать туристическую инфраструктуру еще 10 лет назад. В начале были построены дороги, отели, аэропорты, реализованы другие инфраструктурные проекты. Затем были приняты институциональные решения об отмене лицензий в сфере туризма, относительно либерализации визовой системы, создании специализированного органа центральной власти в этой сфере. И нынешний туристический бум - это не какой-то хаотичный процесс. Это результат реализации стратегии Президента Ильхама Алиева", - сказал Фуад Нагиев.

В декабре 2016 года Президент Ильхам Алиев утвердил Стратегическую Дорожную карту по развитию специализированной туристической промышленности в Азербайджанской Республике. В соответствии с этим Агентством разработана Концепция развития туризма в Азербайджане на 2018-2023 годы. В декабре 2018 года по решению главы государства был создан Центр управления заповедниками Госагентства по туризму. Главная задача этой структуры - пропаганда, сохранение, развитие и целенаправленное использование памятников, элементов, относящихся к историческому, материальному и нематериальному культурному наследию, а также повышение туристического потенциала заповедников.

Отметим, что в последние годы южная страна Азербайджан вошла и в число стран зимнего туризма. В стране функционируют два крупных современных зимне-летних туристических комплекса - "Шахдаг" в Гусарском районе и "Туфандаг" - в Габале. Но еще 10 лет назад в нашей республике подобного вида туризма не существовало, а сегодня он набирает популярность и у зарубежных гостей, и в сегменте внутреннего туризма.

В результате роста интереса как к внешнему и въездному, так и внутреннему туризму, в Азербайджане за последние годы резко выросло число туристических агентств. На сегодня их около 3 тысяч. Такое количество туркомпаний способствует росту конкуренции, а значит, и качества предоставляемых услуг. В конце минувшего года был разработан и представлен на суд общественности Азербайджанской ассоциацией туристических агентств Кодекс этики представителей туристического сектора. В документе отражены правила встречи и провода туристов, оказания им качественных услуг, обеспечения их безопасности и удовлетворенности.

Примечательно, что в последние годы граждане страны все чаще стали отдыхать в своей республике. В прежние времена наши граждане не так часто ездили на отдых в регионы страны, а старались выезжать за рубеж. Но с годами налаженная инфраструктура, новые отели, хорошие дороги породили, а потом и значительно увеличили интерес жителей Азербайджана к отдыху на родине. Более того, в летний сезон и на праздничных каникулах найти место в местных зонах отдыха бывает очень не просто. Красоты природы Азербайджана влекут и манят, а совершенствующаяся год от года туристическая инфраструктура делает отдых на природе комфортным.

В начале этого года Ассоциация экотуризма Азербайджана выступила с инициативой реализации пилотного проекта создания экопарков в Баку и на Абшеронском полуострове. Это интересный проект, который привлечет туристов и на небогатый красивыми природными ландшафтами Абшерон. Плюс к этому создание экопарков позволит улучшить экологическую ситуацию в и вокруг столичного мегаполиса.

Интересные новшества имеют место также в плане международных связей Азербайджана в туристической сфере и интеграции в региональные проекты в данной области. Так, на днях было объявлено о создании винного маршрута Кавказа, который охватит Азербайджан, Грузию и Россию. В Баку прошла первая ассамблея винного маршрута "İter Vitis Qafqaz", организованная Азербайджанским бюро по туризму и Европейским институтом культурных маршрутов. Уже утвержден план деятельности в рамках винного маршрута Кавказа на 2020 год, и впереди любителей "винного туризма" ожидает много интересного.

Отгремели новогодние праздники, завершились зимние каникулы, и сегодня туркомпании Азербайджана вовсю готовятся к очередным длинным выходным, предстоящим в марте на праздник Новруз. Это будет горячая пора, как и всегда за последние годы. Ожидается прибытие на этот вкусный и красивый праздник десятков тысяч гостей, в свою очередь многие тысячи азербайджанских граждан уже сегодня бронируют места в местных зонах отдыха и закупают зарубежные туры.

Много интересного туристические компании готовятся предложить гостям и в предстоящем летнем сезоне. Они пока не раскрывают секретов, но можно не сомневаться, что и иностранные туристы, и азербайджанские граждане получат большой выбор вариантов. И выбирать им придется между хорошим и... очень хорошим.

Лейла Таривердиева