Представляем вашему вниманию интервью с председателем Государственного агентства по туризму Фуадом Нагиевым.

- За последний год отмечается заметный рост турпотоков в Азербайджан из различных стран мира. Какова динамика этих процессов, и какие страны превалируют в посещении Азербайджана?

- Число иностранных гостей нашей страны в этом году увеличилось на 11 процентов. В начале декабря в страну прибыл 3-миллионный посетитель. Это рекордные показатели. Безусловно, не все они туристы. Но, конечно же, абсолютное большинство.

В этом году основной упор в нашей деятельности делался на открытие новых рынков. Таковыми стали страны Южной Азии, Юго-Восточной Азии и Китай. В целом, рост наблюдается и из стран Европы, и из традиционных рынков. Динамика ровная и положительная.

- Чем обусловлено превращение Азербайджана в столь привлекательную для посещения туристов страну - исторические, культурные достопримечательности, география, развитие инфраструктуры, кулинария, факторы безопасности?

- Все вами перечисленные, плюс азербайджанское гостеприимство. Оно у нас органичное, доброе и радушное. Одна из главных задач, стоящих перед нами, - вывести это гостеприимство на профессиональный уровень. Мы прилагаем много усилий на подготовку профессиональных кадров.

В структуру Государственного агентства по туризму входят три образовательных учреждения: Университет туризма и менеджмента, профлицей в Баку и колледж в Мингячевире. Во всех этих учреждениях в этом году были проведены масштабные реформы, главная цель которых - оздоровление взаимоотношений на плоскости преподаватель-студент, обеспечение дипломов реальными знаниями.

Кроме того, в сотрудничестве с профилированными ассоциациями мы организовали десятки тренингов и семинаров для разного уровня представителей сферы туризма. Работа с кадрами - самая трудоемкая и требующая длительного времени. Но без профессиональных кадров невозможно добиться одной из наших главных целей - обеспечения высокого уровня удовлетворенности приезжающих в Азербайджан туристов.

- Имеет ли ваше ведомство стратегию по развитию туризма на предстоящие годы? Какие меры были предприняты для развития турсферы в этом году, насколько они были результативны, и что ожидается в следующем году?

- Руководство страны определило туризм одним из приоритетных направлений развития экономики. И мы благодарны господину Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан ханум Алиевой за внимание и заботу, которые они проявляют к формирующейся индустрии туризма Азербайджана.

6 декабря 2016 года глава государства утвердил Стратегическую Дорожную карту по развитию специализированной туристической промышленности в Азербайджанской Республике. В соответствии с ней нами разработана Концепция развития туризма в Азербайджане на 2018-2023 годы. В этих документах подробно расписано, в каком направлении и каким именно образом мы будем двигаться. Поставлены четкие цели и задачи: сформировать туристическую индустрию, увеличить поток туристов, обеспечить высокий уровень их удовлетворенности и, соответственно, повторное посещение страны, стать одной из основных сфер экономики, увеличить долю туризма в ВВП страны, превратить Азербайджан в региональный центр туризма, увеличить количество рабочих мест, превратить индустрию гостеприимства в национальный бизнес.

При этом, есть два стратегических пункта, на которых я хотел бы акцентировать особое внимание.

Во-первых, с первого дня своей деятельности мы привлекли к работе молодежь. Это одно из важнейших поручений главы государства. Государство дает молодым людям возможность применить на практике свои знания, проявить креативность и, конечно, набраться опыта.

В своем выступлении на церемонии по случаю 100-летнего юбилея Бакинского государственного университета, выпускником которого я также являюсь, глава государства четко определил требования к азербайджанской молодежи, обозначив главные задачи, стоящие перед ней. Президент Азербайджана желает видеть нашу молодежь более патриотичной, здоровой, образованной, воспитанной в духе уважения к национальным ценностям.

И второе, на что я хотел бы обратить особое внимание, - это именно уважение к национальным ценностям, сохранение исторического наследия нашего народа. В декабре 2018 года по решению главы государства был создан Центр управления заповедниками Государственного агентства по туризму. Главная задача этой структуры - пропаганда, сохранение, развитие и целенаправленное использование памятников, элементов, относящихся к историческому, материальному и нематериальному культурному наследию, а также повышение туристического потенциала заповедников.

У нас в подчинении семь заповедников: историко-архитектурные заповедники "Янардаг", "Атяшгах", "Юхары Баш" (Шеки) и "Киш", государственные культурно-исторический заповедники "Басгал" и "Лагич", а также государственный историко-архитектурный и этнографический заповедник "Хыналыг".

И тут есть очень четкое понимание того, что основной приоритет - сохранение культурно-исторического богатства.

Мы в 2019 году представили общественности реконструированный "Янардаг". Подготовлены концепции развития других заповедников. 2020-й станет годом реализации масштабных проектов в этом направлении.

- Можем ли мы говорить о развитии инфраструктуры туризма в Азербайджане, повышении уровня туристических услуг, особенно в регионах?

- Азербайджан стал подготавливать туристическую инфраструктуру еще 10 лет назад. В начале были построены дороги, отели, аэропорты, реализованы другие инфраструктурные проекты. Затем были приняты институциональные решения об отмене лицензий в сфере туризма, относительно либерализации визовой системы, создании специализированного органа центральной власти в этой сфере. И нынешний туристический бум - это не какой-то хаотичный процесс. Это результат реализации стратегии Президента Ильхама Алиева.

Сейчас же идет расширение инфраструктуры, создание сети средне- и малобюджетных отелей. При этом, важно знать, что государство уже не будет основным инвестором в этой сфере. Средства вкладывают местные и иностранные инвесторы. Мы, кстати, подготовили пакет предложений о дополнительном поощрении инвестиций. Они наиболее необходимы регионам страны.

И конечно, ведется работа с кадрами, о которой мы уже говорили.

- Какая работа проводится на международном уровне для популяризации туристического потенциала Азербайджана?

- Большую работу в данной сфере выполняет Бюро по туризму Азербайджана. Это, в первую очередь, маркетинг и продвижение. Это и работа на онлайн-площадках, и с медиа, и с турагентствами, и многочисленные выставки, роад-шоу, инфотуры... За рубежом уже действует шесть официальных туристических представительств Азербайджана - в Европе, России, на Ближнем Востоке, в Индии и Китае. Есть и гостевой центр в Тбилиси. В следующем году будут открыты представительства в Украине и Южной Корее.

В целом, проводится комплекс работ, который и приводит к увеличению роста посетителей страны.

Но, конечно же, 3 миллиона - это не окончательная цифра, отражающая огромный потенциал азербайджанского туризма. Работы еще непочатый край.

Мы не можем стоять на одном месте. Мы каждый день находимся в состоянии конкурентной борьбы с другими странами и регионами. И успех основывается, в том числе, на факторе доступности страны. Этому могут способствовать, к примеру, дальнейшие шаги по либерализации визовой системы. Также необходимо довести до современного уровня инфраструктуру на сухопутных и морских границах страны. Необходимо больше авиарейсов, больше направлений, разные бюджеты на перелеты. Все эти вопросы мы обсуждаем с другими государственными структурами. И, конечно же, постоянно консультируемся с предпринимателями.

- А цены? Есть мнение, что по сравнению с соседними странами в Азербайджане отдых обходится дороже.

- На самом деле у нас цены не самые высокие в регионе. Они вполне конкурентоспособны. У нас просто пока не выработалась практика раннего резервирования. То есть, те же люди, которые покупают билеты, турпакеты, заказывают отели за рубежом за несколько месяцев до даты отдыха, в случае с Азербайджаном хотят приемлемые цены за день, а то и в сам день отдыха. А потом сравнивают. И сравнение всегда бывает в пользу стоимости запланированной поездки. Надо ломать стереотипы.

И бизнес, конечно, в этом имеет свою долю ответственности. Некоторые объекты не представляют заранее цены, что делает раннее резервирование, формирование турпакетов очень сложным, если не сказать - невозможным.

Государство тратит большие средства на узнаваемость Азербайджана. Но если бизнес не откликнется, не адаптируется, не сможет быть креативным, то это ударит по самому бизнесу.

Развитие туризма - приоритет для государства. Потому уверен, что все перечисленное - это не проблемы, а решаемые задачи.