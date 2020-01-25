"Это удивительная страна с восхитительными, гостеприимными жителями" - Канадская писательница делится впечатлениями от путешествия в Азербайджан

Баку - современная и яркая столица Азербайджана, окруженная мерцающим Каспийским морем. Неторопливые прогулки по широкой набережной вдоль моря опалового цвета доставляют незабываемое наслаждение.

Как передает Day.Az, об этом написала писательница-путешественник из Канады Ирэн Батлер, имеющая множество наград в сфере туризма и travel-журналистики.

В своей статье, опубликованной в Kamloops This Week, Батлер отмечает, что внешние края столицы богатого нефтью Азербайджана - это множество пляжей с великолепными курортами, красивыми дачами и нефтяными вышками.

Писательница отметила, что в Баку находится и "Нефтяное месторождение Джеймса Бонда", напомнив, где именно снимались знаменитые сцены бондианы "И целого мира мало", главную роль в которой сыграл Пирс Броснан.

Рассказывая про Баку, Ирэн, в первую очередь, отметила, что Старый город или Ичеришехер, окруженный древними стенами, - это идеальное место, где можно окунуться в атмосферу прошлых лет и увидеть Баку с исторической стороны.

"Множество улиц, переплетающихся в этом маленьком городе, крупные лабиринты, красивые каменные аллеи и небольшие отели придают особый шарм этому месту. Тут изобилуют закусочные в стиле караван-сараев, а сувенирные лавки полны ковров и меди", - подчеркнула она.

В своей статье Батлер также рассказала о других исторических памятниках Баку, которые она посетила.

"Девичья башня была построена в XII веке. Эксперты полагают, что на протяжении многих лет это сооружение функционировало, как оборонительная башня, небесная обсерватория и место для религиозных ритуалов. Дворец Ширваншахов XV века, который недавно был отреставрирован, являлся резиденцией правящей в средние века династии. Я посетила старинные жилые помещения, мавзолеи и дворы, которые передают дух истории страны", - пишет автор.

Ознакомившись с историей Азербайджана в самом центре Баку, Ирэн направилась за пределы Ичеришехер, где была удивлена тому, как резко человек попадает из прошлого в будущее: "Современность Баку отчетливо можно проследить на фоне футуристических стеклянных зданий и грандиозных каменных сооружений. Жемчужиной столицы Азербайджана можно назвать возвышающиеся над горизонтом Flame Towers (Пламенные башни), которые видны со всех точек города".

Один из местных гидов, составивший компанию иностранной журналистке, подробно рассказал ей о прекрасных музеях, об обширной бизнес-среде, о советской и постсоветсих эпохах, а также о "черном золоте" Азербайджана. С 1994 года иностранные инвестиции в нефтяную сферу страны привели к появлению множества морских и нефтяных вышек. Здесь был построен второй по величине в мире нефтепровод в Турцию (Баку-Тбилиси-Джейхан), который обеспечил возможность экспорта азербайджанской нефти на Запад без транзита через Россию или Иран. Введение в 2005 году в эксплуатацию нефтепровода БТК (Баку-Тбилиси-Карс) послужило еще одним толчком к развитию Баку.

Описывая Гобустанский заповедник и грязевые вулканы Абшерона во время своего визита в Азербайджан, Батлер отметила, насколько редкими в мире являются однодневные туристические поездки в такие исторические места. Охотники и собиратели каменного века обосновывались здесь в пещерах, где сохранились около 6000 простых наскальных рисунков.

Путешественница также посетила грязевые вулканы Абшерона, которые находятся в 10 км к югу от Гобустана, и поведала своим читателям о самом странном геотермальном явлении, которое она когда-либо видела: "В Азербайджане находится более половины грязевых вулканов мира, около 400 расположены вдоль побережья Каспийского моря, из которых 50 находятся в этом доступном месте. Здешнюю тихую атмосферу иногда прерывают жуткие звуки извержений и свист морского ветра. Холодная серая грязь сочится из вулканов и растекается по сторонам, увеличивая с каждым разом размер конуса. На ум приходят кипящие котлы ведьм из голливудских фильмов".

Ирэн не забыла поведать и о другой географической особенности Азербайджана - о горящей горе Янардаг. Данная гора горит уже на протяжении нескольких веков из-за выходящего наружу природного газа.

Завершая статью, известная трэвел-журналистка подчеркнула, что, посетив Азербайджан, везде увидела свидетельства того, что наша страна является прогрессивным, светским, демократическим государством, где каждый может спокойно исповедовать ту религию, которой отдает предпочтение: "Об этом говорится даже в Конституции, которой гордятся граждане страны".

"Азербайджан - это удивительная страна, где прошлое переплетается с будущим, с захватывающими географическими явлениями и восхитительными и гостеприимными местными жителями", - заключает Ирэн Батлер.