Современный Баку поразит своей красотой и великолепием любого туриста - Новозеландское издание - ФОТО

Журналисты авторитетного и одного из самых читаемых новозеландских изданий Stuff побывали в Азербайджане и рассказали своим читателям о великолепии Страны огней.

Day.Az представляет вниманию читателей данную статью:

Мы забронировали на три ночи квартиру в центре Баку. Наш проводник порекомендовал два самых популярных тура, которые покажут всю красоту и великолепие столицы Азербайджана за один день.

Утром мы встретились с нашим водителем, Эмилем, который, по совпадению, вчера доставил нас из Международного аэропорта Гейдар Алиев в наши апартаменты в центре города. Умело маневрируя среди потока машин на оживленных улицах города, Эмиль рассказал, что мы едем в данный момент по дороге, которая является частью гоночной трассы Формулы-1, которая проводилась здесь уже 4 года, и Азербайджан готовится принять гонки и в текущем году.

Мы отправились с ним за пределы города. Справа от нас находилась полупустыня, усеянная десятками нефтяных вышек, которые уже десятки лет выкачивают нефть из богатой ресурсами земли. Слева наши глаза радовало Каспийское море, над которым ярко светило теплое солнце, а на горизонте виднелось множество нефтяных платформ.

Первая остановка дня для нас - это грязевые вулканы Гобустана.

После полуторачасовой комфортной езды с кондиционером мы добрались по песчаной дороге до этого уникального места. Некоторые таксисты не рискуют заезжать в эти края, боясь за свои автомобили, но наш водитель по праву гордится тем, что его 40-летняя LADA по-прежнему отлично ездит, несмотря все трудности дороги, ведущей к вулканам. Сотни маленьких вулканов, булькающих и производящих бесконечный запас серой грязи, привлекают тысячи туристов из всех стран мира, которые готовы карабкаться по любым поверхностям, лишь бы увидеть это уникальное в своем роде место. Здесь находятся 700 грязевых вулканов и более 300 из них активны.

Насмотревшись и узнав побольше об этом замечательном месте, мы вернулись к автомобилю и продолжили путь к Гобустанским петроглифам. Здесь находится крупный, современный и технологичный музейный комплекс. Сам музей включает двенадцать залов, в которых представлены уникальные экспонаты. Музей оснащен инновационными технологиями, позволяющими в интерактивном режиме ознакомиться с историей края. Каждый год заповедник посещает огромное число туристов как из-за рубежа, так и из разных уголков Азербайджана. Мы остановились у центра для посетителей, у которого уже стояли несколько автобусов полных туристов, заплатили за вход и продолжили путь к главному месту археологических раскопок.

Изношенные временем камни, на которых изображены рисунки, датируемые тысячелетиями, сегодня собрали здесь более ста человек. Группы внимательно слушали рассказы и исторические факты от гидов, однако мы решили обойти и изучить все исторические ценности края самостоятельно. Многие из рисунков гораздо более заметны, чем другие. Они дают представление о ранних людях региона. Этот скалистый ландшафт, в котором сейчас обитает множество бездомных кошек, когда-то был намного ближе к побережью Каспия, которое теперь видно только на расстоянии, далеко внизу от того места, где мы стоим.

Осмотрев все местные исторические достопримечательности, мы отправились знакомиться с известной во всем мире азербайджанской кухней. К счастью, неподалеку, на берегу моря мы нашли ресторан "Бюльбюль". Наше меню включало в себя несколько видов рыбы, кябабы, долму, гутабы и другие знаменитые и любимые туристами блюда. Любой выбор еды в азербайджанских ресторанах дает восхитительные ощущения. Особенно стоит отметить изысканный горячий "тендир чоряк", подающийся везде. Мы также попробовали несколько неизвестных нам ранее гарниров и холодное пиво, которое мы быстро выпили, смотря на волны, омывающие камни в нескольких метрах от нас.

Затем мы направились ближе к Баку и остановились у комплекса закрытых нефтяных бассейнов. Эмиль показал нам некоторые исторические нефтяные скважины, в том числе одну с табличкой, указывающей, что это первая в мире промышленно пробуренная нефтяная скважина, датированная 1846 годом.

В северных пригородах Баку наша группа перешла от знакомства с нефтью к огню в храме огнепоклонников. В самом сердце Абшеронского полуострова, на территории поселка Старый Сураханы, расположен архитектурно-исторический памятник - храм огнепоклонников "Атешгях". Храм находится на месте выхода из-под земли горючего газа, который прозвали "вечным огнем", потому что этот факел никогда не гаснет. Проходят столетия, все вокруг меняется, а древний храм стоит, и его вечный огонь продолжает гореть.

Корни данного памятника уходят глубоко в историю, во времена зороастризма. Зороастризм является одной из древнейших религий на Земле. Он зародился на территории Южного Азербайджана и существовал в странах, расположенных около озера Урмия. Храм огнепоклонников в Сураханы был заложен ориентировочно во II-III в.в. н.э.

Зороастризм господствовал в Азербайджане до VII века н.э., когда в стране начал распространяться ислам. По мере принятия местным населением ислама, люди постепенно перестали посещать храмы огня, которые вследствие этого стали приходить в упадок. Та же участь постигла и храм "Атешгях". Однако Великий шелковый путь, проходивший через территорию Азербайджана, и торговые отношения в средние века со многими странами Востока вновь связали зороастрийцев уже после смены многих поколений со святилищем в Сураханы.

Купцы, приезжавшие сюда, по возвращении на родину рассказывали об удивительном, невиданном явлении - выходе из-под земли огня. Поэтому Азербайджан известен в мире, как Страна огня, и, кстати, следующая наша обязательная остановка - гора Янардаг.

Янардаг - это природный вечный огонь, горящий с древнейших времён на склоне холма в Азербайджане. Это пламя горит уже 4000 лет и никогда не гаснет, даже под воздействием дождя, снега и ветра. Янардаг появился в результате выхода на поверхность земли большого количества природного газа. Это место является одним из нескольких подобных мест, которые очаровывали и привлекали путешественников в Азербайджане на протяжении нескольких тысячелетий.

Венецианский исследователь Марко Поло в 13 веке писал о таинственном огне, вырывающемся из земли наружу. О "горящей земле" сообщали и другие путешественники.

К концу дня мы оставили позади камни Гобустана, нефть и пламя Абшерона и направились в центр Баку, на знаменитый Приморский бульвар, который окружен морем с одной стороны, и стеклянными высотными зданиями и архитектурными строениями - с другой.

Трудно не сравнивать Баку с Дубаем. Несомненно, они отличаются друг от друга, но оба города непрерывно и быстрыми темпами развиваются благодаря нефтяным богатствам, которые у них имеются. Современный Баку поразит своей красотой и великолепием любого туриста. По нашему мнению, башни Flame Towers, расположенные на склоне холма с видом на Бакинскую бухту, являются самым впечатляющим строением, освещенным патриотическим световым шоу, которое мы когда-либо видели.