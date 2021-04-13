Россия ограничивает авиасообщение с Турцией с 15 апреля до 1 июня

Россия ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля до 1 июня для профилактики завоза новой коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник на брифинге в Доме правительства сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает Day.Az.

"Нами принято решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из российских международных аэропортов в аэропорты Турецкой Республики и в обратном направлении с 15 апреля сего года до 1 июня сего года. За исключением направлений, необходимых для участия акционерного общества "Концерн Титан-2" в строительстве атомной электростанции <...>, вывоза российских граждан, находящихся на отдыхе на территории Турецкой Республики, а также сохранения на взаимной основе двух рейсов в неделю: Москва - Стамбул, Стамбул - Москва", - приводит ТАСС ее слова.

Помимо этого, с 15 апреля по 1 июня будет приостановлено авиасообщение между Россией и Танзанией. "На основании анализа эпидемиологических данных нами принято решение приостановить авиационное сообщение с Объединенной Республикой Танзания <...> с 15 апреля по 1 июня", - сказала вице-премьер.

Авиасообщение с Танзанией и Турцией будет возобновлено в том случае, если ситуация с коронавирусом в этих странах стабилизируется. "Хотела бы обратить внимание, что мы внимательнейшим образом будем отслеживать ситуацию. И если ситуация в Турецкой Республике и республике Танзания стабилизируется, то мы будем оперативно информировать наших граждан, чтобы они имели возможность покупать туры в эти государства", - сказала Голикова.

Кроме того, туроператорам также рекомендуется приостановить на данный период продажу билетов в Турцию с территории РФ. Голикова пояснила, что это решение было принято для сохранения жизни россиян, а также сохранения стабильной ситуации с коронавирусом в стране. "Оперативный штаб на постоянной основе осуществляет мониторинг за распространением инфекции в странах, с которыми открыто авиационное сообщение, и на основе этого анализа оперативный штаб принимает решения о целесообразности такого открытия или ограничения авиационного сообщения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации", - добавила она.

Купившим туры в Турцию и Танзанию рекомендовано сменить направление или даты. "Туристам, которые купили путевку с вылетом до 1 июня, мы рекомендуем по согласованию с туристическими операторами поменять направление отдыха, не меняя дат поездки, либо по возможности перенести сроки путешествия на более поздние и удобные даты", - сказала она, отвечая на вопрос о действиях граждан, которые уже приобрели туры с вылетом до установленного срока. Голикова отметила, что россиян, купивших путевки с вылетом после 1 июня, будут оперативно уведомлять о ситуации с распространением коронавируса. "Если она будет меняться в лучшую сторону, то оперативно сообщим для того, чтобы можно было подтвердить те планы, которые были у наших граждан", - добавила вице-премьер.

Турция была одной из первых стран, с кем Россия возобновила авиасообщение. Оно было возобновлено с 1 августа 2020 года. К данному моменту регулярные рейсы в Турцию выполняют восемь российских авиакомпаний.