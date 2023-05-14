Пираньи напали на туристов, выдрав куски мяса из их ног

Стая пираний напала на отдыхающих, отдыхающих в реке на бразильском курорте Тарума-Асу, на северо-востоке от Манауса, столицы штата Амазонас. Как только была пролита первая кровь, хищники массово атаковали людей, на пляже началась паника. По меньшей мере восемь человек получили ранения, сообщило издание Livescience.

Как передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru, инцидент произошел еще в понедельник, 1 мая, но о нем стало известно только сейчас. Рыбы, используя свои острые зубы, вырывали куски плоти с ног купальщиков. У экспертов несколько мнений о причинах трагедии.

Первая: по мнению экспертов, пираньи на самом деле охотились за едой, которую посетители местных ресторанов иногда выбрасывают в реку, и случай представляет собой ошибочную идентификацию. Другими словами, эти рыбы привыкли к бесплатной еде и не стали разбираться, что им досталось на этот раз - остатки мяса животных или ноги живых людей.

Профессор биологии из Университета Западного Кентукки Стив Хаски заявил, что "пираньи не нападают на людей без причины". Он отметил, что ситуация, описанная выше, произошла, когда пираньи, привыкшие к постоянной легкой добыче, к бесплатной еде, подобно акулам, просто перепутали цель.

Впрочем, некоторые виды пираний, включая краснобрюхую пиранию (Pygocentrus nattereri), действительно могут быть опасны для людей. "Наиболее смертоносные виды рода Pygocentrus, которые встречаются в бассейнах рек Амазонка и Сан-Франциско", - сообщил ихтиолог и профессор Национального музея Федерального университета Рио-де-Жанейро в Бразилии Пауло Андреас Бакуп. Но подавляющее большинство пираний не представляют опасности, плотоядные виды не охотятся на живых животных и людей, а едят мертвую плоть, некоторые - собирают мусор, остальные же едят фрукты, растительные остатки, насекомых. "Пираньи не совершают неспровоцированных нападений на людей", - заверили эксперты.

Вторая: присутствие купальщиков в месте кормления могло привести к замешательству и агрессии. "Кормление пираний в туристических условиях усиливает их естественное поведение в стае, - заметил ихтиолог из Академии естественных наук Университета Дрексел в США Марк Сабаж Перес. - Нападение в Тарума-Асу могло быть вызвано тем, что одна пиранья приняла ногу за пищу, набрала полный рот плоти и крови, что, в свою очередь, вызвало безумство у других. Их зубы острые - один укус может вызвать сильное кровотечение и спровоцировать агрессивное поведение группы при кормлении".

Интересный факт: исследование 2012 года, опубликованное в журнале Scientific Reports, показало, что пираньи обладают самым сильным укусом среди костистых рыб. Укус одной особи эквивалентен укусу большой белой акулы. Например, черная пиранья, Serrasalmus rhombeus, способна сомкнуть челюсти с силой, которая эквивалентна 35-кратному весу ее тела, по сравнению с весом, равным всего одному весу большой белой пираньи. "Когда пиранья сосредотачивает силу укуса на своих 14 острых как бритва зубах, давление укуса достигает неизмеримого уровня", - уточнил Хаски.