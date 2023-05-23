Италия повысит цены на билеты в музеи

В Италии на один евро повысят плату за вход в музеи, чтобы собрать деньги для жертв наводнения в северной области Эмилия-Романья. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Всего, уточнила премьер-министр Джорджа Мелони, Италии нужно изыскать два миллиарда евро за несколько дней, что власти считают непростой задачей. "Министерство культуры предусмотрело временное повышение на один евро платы за вход в музеи, выручка от которой будет использована для защиты культурного наследия, пострадавшего от наводнения", - объяснила премьер.

Также для пострадавших домохозяйств и компаний будет действовать мораторий на налоги, для них приостановят выплату ипотек и кредитов, выделят средства для организации дистанционного обучения в школах. Сотрудники, которые не могут выйти на работу в пострадавших регионах, получат компенсацию за вынужденный простой на срок до 90 дней, бизнесмены могут претендовать на разовые выплаты до трех тысяч евро.

Наводнение в Эмилии-Романье произошло после затяжных ливневых дождей. В результате 23 реки вышли из берегов, жертвами паводков стали как минимум 14 человек, эвакуировали 23 тыс. жителей.