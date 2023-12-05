Турист умер после прыжка с самой высокой башни для банджи-джампинга

Японский турист скончался после прыжка с самой высокой в мире площадки для банджи-джампинга, Башни Макао. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщил гонконгский новостной портал HK01.

Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье. После совершения прыжка 56-летний джампер вернулся на землю, но вскоре ощутил одышку. Затем у мужчины остановилось дыхание и прекратилось сердцебиение. Он был доставлен в больницу, однако спасти его врачи уже не смогли.

При этом никаких повреждений на теле японца найдено не было.

Площадка для самого высокого в мире банджи-джампинга расположена на высоте 233 метра на Башне Макао. Стоимость одного прыжка составляет около 360 долларов.

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