7 картин, которые считаются проклятыми - ФОТО

Живопись завораживает, притягивает, порой заставляет пугаться. В свои полотна художники вкладывают душу с каждым мазком, с каждым взмахом кисти. Неудивительно, что такие картины вызывают множество противоречивых эмоций: от слез и депрессии до радости и вдохновения.

Некоторые картины окутаны ореолом мистики. О них говорят, что они прокляты, заговорены, что смотреть на них, а уж тем более приносить в дом, нельзя ни в коем случае. И порой кажется, что это не просто глупые слухи.

"Плачущий мальчик", Джованни Браголина

Говорят, автор картины зажигал перед лицом мальчика спички. Тот боялся огня, плакал и кричал: "Сам ты гори!". Через месяц ребенок умер от пневмонии. А еще через неделю художник погиб при пожаре. С тех пор в домах, где висит картина, регулярно вспыхивают пожары, уносящие жизни людей. Само полотно в огне ни разу не пострадало.

"Крик", Эдвард Мунк

Одна из самых загадочных картин Мунка. Люди, контактировавшие с ней, ссорились, впадали в депрессию, тяжело заболевали или внезапно умирали. Один сотрудник музея, уронивший картину, стал мучиться головными болями и покончил с собой, другой погиб в аварии. Посетитель, попытавшийся потрогать картину, погиб при пожаре в собственном доме. Совпадения? Возможно...

"Портрет Марии Лопухиной", Владимир Боровиковский

Молодая и здоровая девушка, позировавшая художнику, умерла от чахотки. Поползли слухи, что увлекавшийся мистикой отец графини заключил в полотно ее душу, забирающую жизни у молодых дам. После нескольких смертей девушки на выданье стали обходить портрет стороной. Но, видимо, сейчас полотно потеряло силу и спокойно висит себе в Третьяковке.

"Человек в душевной муке", Син Робертсон

Бабушка художника утверждала, что во время работы над полотном ее внук подмешивал в краски собственную кровь. А после завершения картины автор покончил с собой. Говорят, что при взгляде на картину люди начинали слышать крики и плач, рядом возникали вращающиеся круги, из полотна даже появлялся дым. Картину отправили на чердак.

"Смерть матери", Эдвард Мунк

Маленькая девочка с расширившимися от ужаса глазами стоит возле постели мертвой матери и зажимает руками уши, словно слышит какие-то крики. Ничего не напоминает? Людей, правда, картина не убивала, но ее владельцы, которые часто менялись, все, как один, утверждали, что глаза девочки следят за ними, а простыни на полотне шевелятся.

"Руки сопротивляются ему", Билл Стоунхем

Первый искусствовед, который оценил картину, внезапно скончался. Американский актер Джон Марли тоже не слишком долго прожил на свете после покупки полотна. Девочка, в комнате которой повесили картину, прибегала по ночам к родителям с криками, что дети на холсте дерутся. Очевидцы утверждают, что полотно вызывает приступы паники и нарушение сна.

"Демон поверженный", Врубель

Эта картина не убивала людей, но она оказала влияние на психику самого автора, который постоянно продолжал вносить поправки в лицо поверженного Демона. Даже когда "Демон" уже был на выставке, художник приходил в зал и продолжал работать. Врубеля осмотрел психиатр и поставил диагноз - сухотка спинного мозга. Вскоре художник скончался.

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