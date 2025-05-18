Назван победитель "Евровидения-2025"

Международный песенный конкурс "Евровидение-2025" в швейцарском Базеле выиграл представитель Австрии JJ с композицией Wasted Love, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Второе место заняла израильтянка Юваль Рафаэль с романтической балладой под названием "New Day Will Rise". На третьей строчке расположился эстонский певец Томми Кэш с композицией Espresso Macchiato.

Отметим, что 69-й международный конкурс песни в третий раз проходил в Швейцарии: предыдущие разы страна принимала соревнование в 1956 и 1989 годах. Всего в "Евровидении - 2025" участвовали 37 стран. Ведущими конкурса стали участница 1991 года Сандра Штудер, актриса и певица Мишель Хунцикер и стендап-комик Хейзел Брюггер.